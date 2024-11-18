أخبار الرياضة اليوم: منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي.. كولر ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في أفريقيا.. جوميز يعقد جلسة خاصة مع كونراد ميشالاك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إصابة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، وغيابه عن مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، المقرر لها على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2024.

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع البولندي كونراد ميشالاك جناح الأبيض، قبل انطلاق مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كشفت صحيفة "ميرور" أن النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، بعد موافقته على تجديد تعاقده مع ناديه، الذي قدم له عرضًا خرافيًا.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد داخل أفريقيا لعام 2024.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل في أفريقيا لعام 2024.

تعادل منتخب ليبيا مع منافسه منتخب بنين سلبيا بدون أهداف اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

تعادل منتخب السودان مع نظيره منتخب أنجولا سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025".

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كشفت تقارير صحفية آخر تطورات حالة محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعد نشوب حريق في منزله ونقله للمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا