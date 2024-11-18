عرض خرافي، هالاند يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "ميرور" أن النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، بعد موافقته على تجديد تعاقده مع ناديه، الذي قدم له عرضًا خرافيًا.

أرقام هالاند مع مانشستر يونايتد

هالاند، البالغ من العمر 24 عامًا، يقدم مستويات رائعة منذ وصوله إلى مانشستر سيتي في عام 2022، حيث سجل 105 أهداف في 114 مباراة منذ توقيعه للسيتيزين قادمًا من بروسيا دورتموند.

وعلى الرغم من كونه بالفعل ثاني أعلى لاعب أجرًا في الدوري الإنجليزي، حيث يكسب 375000 جنيه إسترليني في الأسبوع، فقد قدّم سيتي عرضًا جديدًا قياسيًا على الطاولة سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

عرض مانشستر سيتي الخرافي لتجديد عقد هالاند

وبحسب "ميرور"، فقد عرض مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، على هالاند عقدًا مذهلًا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، والذي سيجعله يبقى في ملعب الاتحاد حتى نهاية موسم 2028/29.

وسيسمح له هذا العقد الذي تبلغ قيمته نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا بالابتعاد عن زميله في الفريق كيفين دي بروين، الذي يعد حاليًا اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعقده الذي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

رد هالاند على عرض مانشستر سيتي

وتلقى مانشستر سيتي ردًا إيجابيًا على العرض المربح من هالاند وحاشيته، بعد مفاوضات في النرويج شملت عائلة هالاند ووكيلة الأعمال البرازيلية رافائيلا بيمينتا، وأعلن اللاعب موافقته.

ووفقًا للصحيفة فإن مانشستر سيتي واثق بشكل متزايد من أن الدولي النرويجي سيوقع على تمديد العقد المقترح لمدة عامين.

ويقول تقرير صحيفة "ميرور" إن الطرفين يمكن أن يتفقا على زيادة الشرط الجزائي إلى 200 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة.

إذا وقع هالاند على الصفقة، فسيكون أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في أوروبا والأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحصل هالاند على راتب يزيد 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا عن ثالث ورابع أعلى أجر في الدوري الإنجليزي الممتاز وهما محمد صلاح وكاسيميرو.

كما سيكسب حوالي 175 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا أكثر من رحيم سترلينغ، الذي يبلغ راتبه الأسبوعي 325 ألف جنيه إسترليني، والذي يتم تقسيمه بين آرسنال وتشيلسي، مما يجعله خامس أعلى أجر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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