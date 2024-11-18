منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي لاعب الأهلي

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إصابة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، وغيابه عن مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، المقرر لها على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن إصابة لاعب الأهلي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك، دون الكشف عن طبيعة وتفاصيل الإصابة.

وكان وسام أبو علي شارك في خسارة منتخب فلسطين أمام نظيره المتخب العماني، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلي جانب آخر حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا علي فريق تيم إف سي بنتيجة 3ـ0 ، في المباراة الودية التي جمعت بينهم اليوم، في إطار خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني للأحمر استعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

تفاصيل عقد رامي ربيعة الجديد مع الأهلي

وأنهى مسؤولو النادي الاهلي الاتفاق مع رامي ربيعة مدافع الفريق على تجديد تعاقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن ربيعة سيجدد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين مع تقدير اللاعب ماليًّا وفقًا لتاريخه، وأيضًا استنادًا إلى أرقامه خلال الموسم الماضي مع الفريق، وباعتباره أحد العناصر الأساسية فى الوقت الحالي أيضًا مع المنتخب الوطني.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الجمعة المقبل فى الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - احمد نبيل كوكا - امام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - وسام ابو على

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق المتواجد رفقة منتخب بلاده حاليًّا فى معسكره المغلق استعدادًا لمواجهة ليسوتو فى تصفيات أمم أفريقيا من أجل تنسيق موعد عودته إلى القاهرة استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري الجمعة المقبل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويمتلك الأهلي 6 نقاط فى جدول الترتيب بالدوري بعد الفوز فى اول جولتين على حساب سيراميكا كليوباترا وزد فى اطار منافسات دوري نايل.

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