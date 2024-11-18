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رياضة

على رأسهم حكيمي، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

المرشحون لجائزة أفضل
المرشحون لجائزة أفضل لاعب أفريقي، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل في أفريقيا لعام 2024.

قائمة أفضل لاعب داخل أفريقيا

شهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، تواجد الثلاثي المصري، حسين الشحات ومصطفى شوبير من النادي الأهلي، وأحمد زيزو من الزمالك.

وجاءت القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا كالتالي:

أحمد مصطفى زيزو – لاعب الزمالك

حسين الشحات – لاعب الأهلي

مصطفى شوبير – حارس مرمى الأهلي

إيسوفو دايو - لاعب نادي نهضة بركان

رونالدو ويليامز - لاعب صن داونز

قائمة أفضل نادي في أفريقيا

وتنافس على تلك الجائزة 5 أندية، هم الأهلي والزمالك والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش في المغرب، حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، للأفضل لعام 2024، يوم 16 ديسمبر المقبل.

وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها المغرب حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا.

 

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