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رياضة

منتخب السودان يتعادل سلبيا مع أنجولا ويتأهل رسميا لكأس أمم أفريقيا

السودان
السودان

تعادل منتخب السودان مع نظيره منتخب أنجولا سلبيا في  المباراة التي جمعت بينهما على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025".

بهذه النتيجة يتأهل منتخب السودان رسميا لبطولة كأس أمم أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط خلف المتصدر أنجولا الذي تأهل بالفعل قبل المباراة. 

تشكيل السودان أمام أنجولا 

وبدأ السودان المباراة بتشكيل مكون من:

 

مباراة منتخب النيجر والسودان

وكان منتخب النيجر فاز على نظيره منتخب السودان بنتيجة 4-0 في  المباراة التي جمعت بينهما الخميس الماضي ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وافتتح منتخب النيجر التسجيل في الدقيقة 6 عن طريق دانيال سوساه، ونجح يوسف عومارو من أحراز الهدف الثاني في الدقيقة، وتمكن دانيال سوسا من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع. 

وفي الشوط الثاني أضاف باداماسي الهدف الرابع لمنتخب النيجر في الدقيقة 51. 

 

 

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