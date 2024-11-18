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رياضة

بالعناية المركزة، آخر تطورات حالة محمد طارق بعد حرق منزله

محمد طارق،فيتو
محمد طارق،فيتو

كشفت تقارير صحفية آخر تطورات حالة محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعد نشوب حريق في منزله ونقله للمستشفى.

وأكدت مصادر داخل النادي أن محمد طارق مستمر في العناية المركزة لمدة 5 أيام خاصة وأنه يعاني من حروق بالغة في الوجه واليدين.

وتابع المصدر أن محمد طارق على دراية بكل ما يحدث بجانبه ولكن خوفًا من حدوث أي مضاعفات فضل الطبيب المعالج استمراره بالعناية المركزة.

بيان رسمي من الزمالك بعد نشوب حريق في منزل محمد طارق

فيما أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًّا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد نشوب حريق في منزل محمد طارق عضو مجلس الإدارة فوق السن.

وجاء بيان الزمالك كالتالي: “يتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشفاء العاجل لمحمد طارق عضو مجلس الإدارة، بعد إصابته في حريق منزله مساء أمس”.

وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على زيارة محمد طارق في المستشفى للاطمئنان على حالته.

وكان منزل محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك لحريق، تعرض وأدى لبعض الإصابات، وذلك بحسب الإعلامي أحمد حازم في برنامجه التليفزيوني على قناة الزمالك.

وتابع أحمد حازم، أن محمد طارق يتواجد حاليًّا فى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابات بسبب الحريق.

 

 

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