بعد أنباء عن رحيله، جوميز يعقد جلسة خاصة مع كونراد ميشالاك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع البولندي كونراد ميشالاك جناح الأبيض، قبل انطلاق مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة وطالبه بالتركيز في التدريبات، ومنحه بعض التعليمات الخاصة بمركزه في الملعب.

وطالبه ببذل قصارى جهده مع الفريق وأكد أنه من العناصر المهمة في صفوف الزمالك.

وانتشرت أخبار خلال الأيام الماضية عن رغبة الزمالك في رحيل كونراد ميشالاك خلال يناير المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة الزمالك والمصري

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.

الزمالك يخسر من النصر الليبي وديا

وكان فريق النصر الليبي فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك.

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