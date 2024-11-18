الإثنين 18 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري: إغلاق مطار بن جوريون تزامنا مع إطلاق صواريخ من لبنان

مطار بن جوريون، فيتو
مطار بن جوريون، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، إغلاق مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إطلاق صواريخ من لبنان تجاه تل أبيب.

 

انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى.

وشهدت منطقة تل أبيب، مساء اليوم، دوي 6 انفجارات أعقبت تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

 

انفجارات في تل أبيب

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى ورود أنباء أولية عن إصابة حافلة في مدينة بني براك، الواقعة قرب تل أبيب، جراء أحد الانفجارات. 

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم، بوقوع 4 إصابات، من بينها إصابة وُصفت بالخطيرة، نتيجة الرشقة الصاروخية التي استهدفت تل أبيب والمناطق المحيطة بها.

 

إطلاق نحو 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق نحو 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ الصباح.

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