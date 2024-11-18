انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

قالت السلطات الفنلندية اليوم الاثنين: إن كابل اتصالات لنقل البيانات يمر عبر بحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا انقطع، ويتم حاليا التحقيق لمعرفة السبب.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت شركة "سينيا" الحكومية الفنلندية مزود خدمات البيانات، إنه تم رصد "عطل" يوم الاثنين في كابل "سي - لايون 1" الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر (746 ميلا) من العاصمة الفنلندية هلسنكي إلى مدينة روستوك الساحلية الألمانية.

وأضافت الشركة أن وصلات البيانات والاتصالات الدولية الفنلندية مؤمنة من خلال تشغيلها عبر عدة خطوط، وسيتوقف تأثير تعطل كابل واحد على مستوى أمان وصلات مزودي الخدمة.

انقطاع كابل اتصالات لنقل البيانات عبر بحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

ووفقا لهيئة الإذاعة الفنلندية العامة، فإن كابل "سي - لايون 1" الذي تم توصيله عام 2016، وهو كابل اتصالات البيانات الوحيد لدى فنلندا الذي يمتد من الدولة الواقعة في شمال أوروبا بشكل مباشر إلى وسط أوروبا.

وذكرت وسائل إعلام فنلندية أن مسار الكابل الواصل إلى ألمانيا يمتد على مسافة قريبة من خطوط أنابيب الغاز "نوردستريم" بين روسيا وألمانيا المتوقفة حاليا.

ولم يتضح بعد سبب العطل، حيث قالت شركة "سينيا" في بيان إنها لا تزال تحقق في الأمر.

لم يتضح بعد مدى الخلل الذي تسبب فيه العطل الذي تم الكشف عنه يوم الاثنين.

وعادة ما يتم توجيه تدفقات البيانات الأكثر أهمية عبر عدة كابلات مختلفة لتجنب الاعتماد المفرط على رابط واحد.

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