الإثنين 18 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالقنطرة غرب (صور)

إزالة 7 حالات تعدٍ
إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالقنطرة غرب

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بتنفيذ 7 حالات إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف.  

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الحالتان الأولى والثانية 

وتمثلت الحالتان الأولى والثانية عبارة عن غرفة من الطوب الأبيض على مساحة 16 م محاطة بسور بطول 10م مبني من الطوب الأبيض على مساحة 16 م، بمنطقة الكيلو 16 غرب، وطريق أبوعمود العكور، وأما الحالة الثالثة عبارة عن سملات وقواعد من الطوب الأبيض على مساحة 30م بمنطقة عزبة الهدى.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

إزالة أسوار مخالفة  

 

بالإضافة لإزالة ثلاثة أسوار مخالفة على مساحة طولية 106م،  وبأطوال مختلفة تتراوح بين 1،5م، وم بمنطقة أبوعمود، الحربية العكور، وفي نفس السياق، تم تنفيذ إزالة فورية لمضيفة عبارة عن 4 أعمدة من الطوب الأبيض معروشة بالعروق والسبايت. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الحالات
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.
 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

إيقاف حالة تعدٍّ بالبناء المخالف بحي ثالث مدينة الإسماعيلية 

 

ومن جهة أخرى قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بإيقاف محاولة بناء مخالف لدور سادس علوي، بجوار مدرسة تكنولوجيا المعلومات. 

تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،للوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.  

وكان قد أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين.   

 

دراسة مشكلة فتح وغلق العيادات الطبية 

 مع الوضع في الاعتبار دراسة مشكلة فتح وغلق العيادات الخاصة في الأبراج السكنية دون تأثر الخدمة الطبية للمواطنين.  

التصدي بحزم لملف التعديات 

وأضاف محافظ الإسماعيلية على التصدي الحاسم لملف التعديات على الأراضي الزراعية وعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأيَّة محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا أنه لا مجال للبناء العشوائي والحفاظ على المساحات المنزرعة حفاظًا على الأمن الغذائي للمحافظة. 
 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية منطقة أبو عطوة مركز ومدينة القنطرة غرب حي ثالث

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