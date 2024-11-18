محافظ الإسماعيلية يتابع حملة لإزالة أوكار النباشين (صور)

نفذت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدات المحلية للأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لرفع وإزالة أماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة.

رفع عدد من النباشين

و تم رفع النباشين من نطاق الكمبراتيف، قسم أول القديم، الممر، خلف نزل الشباب، ومنطقة التموين، بالإضافة إلى إزالة ورفع المخلفات بواسطة سيارات الأحياء.

جانب من الحملات،فيتو

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ومن جانبها أكدت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكار النباشين بجوار الصناديق طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

توجيهات برفع كافة الاشغالات

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

تنفيذ إزالة لـ ٢٦ حالة تعدٍّ

ومن جهة أخرى تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٩ نوفمبر حتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث تم تنفيذ ٢٦ حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ١٢٢٥م و٢٠٧١ فدانًا وقيراطًا واحدًا، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٤، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وكانت الإزالات عبارة عن استرداد ٣ حالات أراضي أملاك دولة (رفض تقنين)، على مساحة ۲۰۷۱ فدانًا بولاية المحافظة.

هذا إلى جانب إزالة ٥ حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي ولاية الزراعة، على مساحة قيراطًا واحدًا عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة.

كما تم تنفيذ إزالة لـ ۱۷ حالة تعدٍّ على أراضى بولاية الرى، على مساحة ٤٢٥ م، عبارة عن بناء أسوار ووصلات ري مخالفة على حرم الري.

أيضًا تم تنفيذ إزالة حالة تعدٍّ على أرض ولاية الصرف الزراعي، على مساحة ۸۰۰ م، عبارة عن عمل مزرعة سمكية على جسر مصرف الوادي.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤، وتنفذ المرحلة الثانية في الفترة من ٩ نوفمبر حتي ٢٩ نوفمبر وتنتهي المرحلة الثالثة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.

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