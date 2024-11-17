الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

إحالة أوراق المتهم بقتل طليقته في الإسماعيلية لـ المفتي

متهم،فيتو
متهم،فيتو

أحالت محكمة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، قاتل طليقته لفضيلة مفتى الديار المصرية، وذلك في القضية رقم 5843 التل الكبير لسنة 2023، وبعد ما يقرب من عام على قتلها بعد أن سدد لها 25 طعنة. 

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بداية واقعة القتل 

تعود أحداث الواقعة عندما أقدم شخص يدعي إسماعيل س ع بقتل طليقته، بعد أن قامت برفع دعوى خلع عليه وكسبتها من خلال المحكمة بعد 13 سنة زواج استحالت الحياة بينها لتعطله عن العمل وقيامه باستغلالها.  

 

محاولة إصلاح الزوج

وحاولت الزوجة التي تدعي سماح إصلاحه أكثر من مرة لكن دون جدوى  فلجأت إلى المحكمة لتحصل على حكم بالخلع.  

 

مباغتة الزوجة وهي نائمة بأسلحة بيضاء 

وعندما علم الزوج بذلك باغتها بعد أن تربص لها وهي نائمة، حيث سدد لها  25 طعنة داخل منزلها وأمام ابنتها بعدما تأكد أن والدتها ليست معها، لينفرد بها وينهال عليها طعنًا بـ 3 سكاكين وساطور.
 

و تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا  بالعثور على جثة سيدة في الثلاثينيات من عمرها مطعونة عدة طعنات داخل منزلها. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة مكان البلاغ. 

كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بسرعة ضبط المتهم في الواقعة، حيث توصلت الأجهزة إلى أن وراء الواقعة طليقها الذى قامت بخلعه بواسطة المحكمة، والذى كان يهددها باستمرار بالقتل في السر والعلن. 

 

تهديدات على التواصل 

ورغم ادعاء الزوج المخلوع الجنون وزوال العقل إلا أنه ثبت أنه عند ارتكابه الجريمة كان في كامل قواه العقلية، حيث اعترف بقيامه بالتخطيط لجريمته الشنعاء بعد أن فشل في العودة لطليقته، حيث قام بشراء سلاح الجريمة وقام بنشر صور الأسلحة على التواصل الاجتماعي ،موجها رسالة لأبنائها قائلا: اشبعوا من أمكم عشان هخلص عليها. 

ثم نفذ جريمته بكل خسة دون أن تأخذه شفقه أو رحمة. 

 

 

 

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