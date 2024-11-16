السبت 16 نوفمبر 2024
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وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بأبوصوير (صور)

جانب من جولة وكيل
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على تفقد القافلة الطبية بقرية المنايف بمركز ومدينة أبو صوير، فى يومها الأول، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة». 

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تنفيذ توجيهات وزير الصحة 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين،والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة. 

جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 

متابعة توقيع الكشف الطبي  

تفقدت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 6 عيادات تخصصيه "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا،وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 544 مريض خلال اليوم الأول للقافلة. 

جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 

الاطمئنان على نظام جودة العمل 

وخلال الجولة إلتقت مع فريق الطاقم الطبي للقافلة والعديد من المترددين واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال القافلة.

عدد المنفعين في اليوم الأول من القافلة 

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 154 مواطن بعيادة الباطنة،وعدد 191 حالة بعيادة الأطفال، 60 مواطن بالجراحه العامة، 49 مواطن بعيادة الأسنان.

واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 23 سيدة،وعدد 32 سيدة بعيادة النساء،أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر إستقبلت 34 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.
 

جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة،فيتو 

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة فادية بكري مدير إدارة ابو صوير الصحية ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة بالإسماعيلية.  

 

 

 

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