الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة تطوير القرية الأوليمبية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، هي كنز يجب الحفاظ عليه ودعمه وتطويره وتوجيه الأنظار إليه؛ لتستفيد منه المحافظة كمنظومة وأبنائها كمستفيدين من الخدمات التي تقدمها القرية في مجال السياحة الرياضية والترفيهية وسياحة المؤتمرات. 

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اجتماع لمتابعة وضع القرية الأوليمبية 

وكان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم اجتماعًا لمتابعة طرح الأفكار والرؤى لوضع أنسب خطط لتطوير القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، والاستثمار الجيد بها والقائم على أسس علمية ومواكبة للتطور الحادث في مجال السياحة الرياضية والترفيهية. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد للمحافظة، الدكتور محمد أبو نار المستشار الاقتصادي للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، اللواء محمد صيام المشرف العام على القرية الأولمبية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مروة حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، المهندس على هيصم مدير عام الإسكان، المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط، والسيد محمود أحمد مدير القرية الأوليمبية، وممثل الشئون القانونية بالمحافظة.

القرية الأوليمبية بالإسماعيلية،فيتو
القرية الأوليمبية بالإسماعيلية،فيتو
القرية الأوليمبية بالإسماعيلية،فيتو
القرية الأوليمبية بالإسماعيلية،فيتو
القرية الأوليمبية بالإسماعيلية،فيتو
القرية الأوليمبية بالإسماعيلية،فيتو

 

طرح عدد من الأفكار

وخلال الاجتماع تم طرح عددًا من الأفكار لتحقيق أقصى استفادة من مقومات القرية الحالية وتعظيم الاستفادة من المساحات الخالية، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة البنية التحتية ووضع نظام إدارة متوافق مع أحدث أساليب الإدارة في مجال الفندقة والخدمات الرياضية.

 

توجيهات بتطوير القرية الأوليمبية 

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتطوير ورفع كفاءة القرية الأوليمبية، حين قام بزيارتها مطلع أكتوبر الماضي، وعلى الفور أعطى توجيهات برفع كفاءتها، وتشكيل مجموعة عمل متكاملة لرصد مشكلات القرية والمتابعة المستمرة لبحث سبل التطوير بما يتماشى مع رؤية المحافظة.

وتضم القرية الأوليمبية بالإسماعيلية ١٤٠ غرفة فندقية، منها ٢٠ غرفة مفردة، ١٢٠ غرفة مزدوجة، ٢ مطعم يتسع لعدد ٢٥٠ فرد، ‏ملعب كرة قدم رئيسي بالمواصفات القانونية ومزود بالأضواء الكاشفة، ‏ملعب كرة قدم فرعي، ‏صالة مغطاة متعددة الأغراض ومكيفة الهواء، بالإضافة إلى صالة چيمانزيوم مزودة بالأجهزة الرياضية، ‏ساونا وبخار (رجالي- حريمي)، ‏حمام سباحة أوليمبي مغطى، قاعة اجتماعات رئيسية تتسع لعدد ٢٥٠ فرد وأخرى فرعية تتسع لعدد ١٢٠ فرد، ‏ ملعبين إسكواش، و‏مسجد للصلاة.

واستضافت القرية الأوليمبية أحداث وفعاليات هامة على مدار السنوات الماضية، منها أحداث رياضية ومعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل، كما استضافت القرية وفود المحافظة في المهرجانات التي تقام على أرض المحافظة.

وتعد القرية الأوليمبية منشأة رياضية اجتماعية ترفيهية ثقافية، تتبع حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة. 

ومن الجدير ذكره، أن ‏القرية الأوليمبية تقع على بعد ٧ كم جنوب محافظة الإسماعيلية، على طريق القناة بمنطقة جبل مريم، وقد أُقيمت القرية على ربوة عالية تطل على قناة السويس على مساحة ٢٤ فدانًا، منها حوالي ١٦٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء.
 

 

 

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