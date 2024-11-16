السبت 16 نوفمبر 2024
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محافظات

تضامن الإسماعيلية تنظم قوافل طبية شاملة بعدد من المناطق (صور)

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، سلسلة من القوافل الطبية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التخصصات المختلفة.  

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المستهدف من القوافل 

 واستهدفت القوافل عددًا من المناطق بمركز ومدينة القنطرة غرب، وأبوصوير والشهداء وقرية الزغابة؛ لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

التخصصات الطبية للقوافل 

 واشتملت القوافل الطبية على التخصصات التالية: (أنف وأذن، حنجرة، مسالك، جراحة عامة، نساء وتوليد، أطفال، جلدية، عظام، باطنة، ورمد).  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني 

 وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية في دعم وتعزيز الخدمات الطبية، سواء مستشفيات ومراكز وعيادات طبية، بجانب تنفيذ قوافل طبية بالمناطق النائية؛ لتقديم خدمات الفحص والعلاج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمحتاجين. 

 

وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز التكامل بين القطاع الأهلي والحكومي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال الطبي، وضمان وصول الخدمة لجميع فئات المجتمع.
 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واستمرارًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين صحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية. 

 

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