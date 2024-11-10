محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات بطولة منتخبات شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عامًا

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لاستضافة بطولة منتخبات شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها الإسماعيلية خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، على ستاد هيئة قناة السويس، بمشاركة منتخبات مصر، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتور محمد شيحة المنسق العام للبطولة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، مدير فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وممثلي مديرية الصحة وشركة كهرباء القناة.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

مناقشة كافة الإجراءات

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالبطولة من أماكن اقامة الفرق، ملاعب التدريب، وسائل النقل والمواصلات، متابعة ومراقبة خدمات الأغذية والمشروبات المقدمة لضيوف المحافظة، الخدمات الصحية والإسعاف، تأمين المرافق العامة خلال فعاليات البطولة، بجانب تيسير الحضور الجماهيري خلال مباريات البطولة.

تقديم كافة أوجه الدعم

وأكد محافظ الإسماعيلية على تقديم كل أوجه الدعم من الجهاز التنفيذي للمحافظة للجنة المنظمة؛ لخروج البطولة بالصورة التي تليق بمحافظة الإسماعيلية، وتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف المحافظة من الدول الأفريقية العربية الشقيقة.

وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود لخروج البطولة بشكل مشرِّف، يليق بمحافظة الإسماعيلية ومواطنيها.

تنظيم برامج سياحية للفرق المشاركة

وكلف بتنظيم برامج سياحية للفِرق المشاركة بالبطولة، للتعرف على معالم محافظة الإسماعيلية، وتعزير أواصر التواصل والتبادل الثقافي بين مصر وأشقائها، والترويج سياحيًّا لمحافظة الإسماعيلية.

كما وجَّه "أكرم" الدعوة لمواطني الإسماعيلية لحضور مباريات البطولة، ومساندة المنتخب المصري للشباب، خاصة وأن البطولة مؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٠ عامًا.

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