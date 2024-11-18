مشروب طبيعي يحافظ على نشاط أبنائك طوال اليوم ويقوي مناعتهم

فى فترة الدراسة تحرص الأمهات على تقديم الغذاء المهم للأبناء من حيث يمدهم بالطاقة اللازمة ويحافظ على تركيزهم ويقوى مناعتهم ما يضمن تفوقهم الدراسى وحمايتهم من الأمراض المعدية.

وعادة الخضروات والفواكة والمكسرات والبروتينات هى الأكلات المناسبة لذلك ولكن هناك أيضا وصفات طبيعية تعزز من نشاط الجسم وتركيزه وتحافظ على المناعة.

مشروب طبيعي يحافظ على نشاط أبناءك طوال اليوم الدراسي

ويقدم الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، مشروب طبيعي يحافظ على نشاط أبناءك طوال اليوم ويقوى مناعتهم.

المكونات:-

ثمرة موز

1/2 حبة أفوكادو

1/2 كوب قطع مانجو

1/4 كوب كاجو

1 كوب حليب اللوز

1/2 كوب مكعبات ثلج

الطريقة:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به المكونات معا.

نضرب جيدا حتى نحصل على عصير متجانس خالى من التكتلات.

يمكن تحلية المشروب بالعسل عند الحاجة إلى ذلك حسب الرغبة.

يتم تقديم المشروب للأبناء قبل الذهاب إلى المدرسة أو قبل التمرين.

يكفى كوب واحد فى بداية اليوم فهو يحافظ على نشاط الأبناء وتركيزهم طوال اليوم ويمدهم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويعزز من قوة جهاز المناعة ما يحقق لهم الحماية من الأمراض المعدية المنتشرة فى فترة الدراسة والتقلبات الجوية.د، لذا يجب المواظبة على تناوله.

نشاط الأبناء وتركيزهم

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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