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خارج الحدود

ترامب والمناخ وأوكرانيا والشرق الأوسط، أبرز الملفات المطروحة على طاولة قمة العشرين

قمة العشرين، فيتو
قمة العشرين، فيتو

يلتقي قادة مجموعة العشرين، اليوم الاثنين، في ريو دي جانيرو لعقد قمة تجري في ظل ضغوط شديدة ما بين ضرورة التوصل إلى تسوية حول المناخ والخلافات الكبيرة في وجهات النظر حول أوكرانيا والشرق الأوسط، ووسط ترقب قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

 أبرز الملفات علي طاولة قمة العشرين 

وسيسعى رؤساء دول وحكومات القوى الاقتصادية الكبرى المتطورة والناشئة، وفي طليعتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر ولايته ونظيره الصيني شي جينبينج، لإحراز تقدم حول مسألة تمويل سبل التصدي للتغير المناخي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش  امس  الأحد قادة الدول العشرين إلى الاضطلاع بدورهم  القيادي والقيام بـ تسويات تسمح بتحقيق  نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 29  حول المناخ المنعقد في باكو وحيث المفاوضات حول هذه المسألة متعثرة منذ أسبوع.

وتمثل مجموعة العشرين المؤلفة من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.

 الغزو الروسي لأوكرانيا وحرب إسرائيل  في غزة ولبنان

وتنعقد القمة في وقت تشهد الأسرة الدولية انقسامات حول مسألتي الغزو الروسي لأوكرانيا وحرب إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

وأقر مصدر حكومي ألماني قبل القمة بأن "المفاوضات حول أوكرانيا والشرق الأوسط... هي الأكثر صعوبة. سنرى إلى أين يمكننا المضي في البيان، سيكون هذا تحديا".

ووجهت الرئاسة الفرنسية تحذيرًا بشأن أوكرانيا التي تعرضت للتو لواحد من أضخم الهجمات الروسية منذ أشهر، قائلة: "سنعارض بحزم أي تراجع في الخطاب".

وسيكون الرئيس فلاديمير بوتين الغائب الأكبر عن القمة، بعدما تغيب عن الاجتماعات الأخيرة.

غير أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى لحظة إستراتيجية إذ أعلنت واشنطن الأحد أنها أجازت لكييف استخدام صواريخ بعيدة المدى سلمتها إياها لضرب عمق الأراضي الروسية.

تناقش قمة العشرين سبل تحسين أداء المؤسسات الدولية متعددة الأطراف وعدد من القضايا الجيوسياسية ومنها الوضع في منطقة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والقضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن ومواجهة التغيرات المناخية وزيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء.

كما تأتي القمة في الوقت الذي تنوي فيه إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية بصورة قد تلقي بظلالها على تدفقات التجارة العالمية.

 

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