أخبار الفن اليوم، الظهور الأول لمحمد منير بعد خروجه من المستشفى، قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب، محمد سعد ينتهي من تصوير فيلم "الدشاش"

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكانت كالآتي..

أعلنت قناة النهار الفضائية عن إنهاء تعاقدها مع مقدمة البرامج “ياسمين الخطيب”، والتي كانت تقدم على شاشتها برنامجا يحمل اسم “شاي بالياسمين”، حيث انتهى التعاقد بالتراضي بين الطرفين حسبما أعلنت إدارة النهار.



جاء قرار انتهاء تعاقد ياسمين الخطيب مع قناة النهار بعد أزمة حلقة البلوجر “هدير عبد الرازق”، التي استضافتها ياسمين بإحدى حلقات البرنامج، وتسبب ذلك في حالة من الاستنفار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قرر وقتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج “شاي بالياسمين” على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتي ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعي وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف، عقب استضافتها البلوجر هدير عبد الرازق.

نشر الملحن عزيز الشافعي صورة تجمعه بالفنان محمد منير والشاعرة منة عدلى القيعي، والموزع الموسيقي أسامة الهندي، حيث أعلن من خلال تلك الصورة عن تعاون جديد يجمعهم بالكينج محمد منير، بعد خروجه من المستشفى وتحسن حالته الصحية.



ولم يكشف عزيز عن أسم الأغنية الجديدة، التي سوف يسجلها محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لطرحها عبر المنصات المختلفة، واكتفى فقط بالإعلان عن ذلك التعاون.

وكان قد أجرى مؤخرًا الفنان محمد منير، بعض الفحوصات والتحاليل الطبية بأحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد، بعد تعرضه لانتكاسة صحية شديدة، اضطرته للذهاب إلى المستشفى.

انتهي الفنان محمد سعد من تصوير فيلم الدشاش الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع بالقاهرة، حيث يظهر سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية جديدة ومختلفة، لذلك أطلق لحيته من أجل تجسيد تلك الشخصية، التي تشهد عودته للسينما.



ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في موسم عيد الفطر المقبل، ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

احتفل الفنان أمير المصري بالعرض الأول لفيلمه "في الكاميرا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45





وقال أمير المصري علي هامش المهرجان: “هذه المشاركة الثالثة لي في مهرجان القاهرة السينمائي وسأظل متمسك بعرض أفلامي في القاهرة السينمائي، لأنني أشعر بالفخر بعرض أفلامي في هذا المهرجان الذي أعتبره من أهم المهرجانات”.

حرص الفنان أحمد الفيشاوي على دعم الفنان أمير المصري بحضور فيلمه “في الكاميرا” ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.



وأثار أحمد الفيشاوي الجدل بحركاته أمام المصورين على “الريد كاربت”، كما أثار التساؤلات حول هوية الفتاة التي حضرت معه على السجادة الحمراء، والتي حرص على تقبيل رأسها أمام الجميع.





ظهر الفنان شريف سلامة وحيدًا بدون زوجته داليا مصطفى على ريد كاربت عرض أول حلقتين من المسلسل الذي يشارك به مع مجموعة من النجوم “موعد مع الماضي”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.



وسبق أن ظهرت داليا مصطفى وحيدة بمهرجان الجونة وكذلك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد أنباء انفصالها عن زوجها شريف سلامة، وهو ما يزيد التساؤلات حول انفصالهما.

أكدت الفنانة شيرين رضا استمرار غيابها عن موسم رمضان 2025، لثلاثة أعوام على التوالي، مؤكدة أنها لا تحب الظهور كتحصيل حاصل وبغرض الظهور فقط.



وأضافت شيرين رضا علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي:" أنا خارج رمضان بقالي ٣ سنين، لأن الأعمال الرمضانية تتطلب مجهودا كبيرا، وأنا بمثل علشان بحب أمثل مش علشان أكون موجودة وخلاص".