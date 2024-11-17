أمير المصري: متمسك بعرض أفلامي بـ "القاهرة السينمائي" لهذا السبب  (فيديو)

احتفل الفنان أمير المصري بالعرض الأول لفيلمه "في الكاميرا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 45

وقال أمير المصري علي هامش المهرجان:" هذه المشاركة الثالثة لي في مهرجان القاهرة السينمائي وسأظل متمسك بعرض أفلامي في القاهرة السينمائي، لأنني أشعر بالفخر بعرض أفلامي في هذا المهرجان الذي أعتبره من أهم المهرجانات.

وأضاف "أمير ":" وحتي لو الفيلم معجبش الجمهور، كفاية رسالته وتجربته المختلفة.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".