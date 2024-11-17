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ثقافة وفنون

يستعد لطرح أغنية جديدة، الظهور الأول لمحمد منير بعد خروجه من المستشفى

محمد منير، فيتو
محمد منير، فيتو

نشر الملحن عزيز الشافعي صورة تجمعه بالفنان محمد منير والشاعرة منة عدلى القيعي، والموزع الموسيقي أسامة الهندي، حيث أعلن من خلال تلك الصورة عن تعاون جديد يجمعهم بالكينج محمد منير، بعد خروجه من المستشفى وتحسن حالته الصحية.

ولم يكشف عزيز عن أسم الأغنية الجديدة، التي سوف يسجلها محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لطرحها عبر المنصات المختلفة، واكتفى فقط بالإعلان عن ذلك التعاون.

وكان قد أجرى مؤخرًا الفنان محمد منير، بعض الفحوصات والتحاليل الطبية بأحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد، بعد تعرضه لانتكاسة صحية شديدة، اضطرته للذهاب إلى المستشفى.


الحالة الصحية لمحمد منير 

وكشف مصدر مقرب من محمد منير في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن حالته مستقرة، إلا أن الأمراض التي يعاني منها صعبة وتحتاج إلى متابعة مستمرة من الفريق الطبي المتخصص في علاجه.

وأضاف المصدر أن منير كان يعاني من مشكلات في الكلى منذ فترة طويلة، والتي أثرت بشكل كبير على إحدى الكليتين بنسبة 90%، كما أنه يعاني من مشكلات في الكبد، وهذا ما يضطره إلى السفر بين الحين والآخر إلى أوروبا للعلاج 

 

 

دويتو محمد منير ومحمد رمضان

وعلى جانب آخر يجهز الفنان محمد رمضان، بالوقت الحالي ديو جديدا مع الكينج محمد منير والذي من المقرر طرحه قريبا على منصات الموسيقى المختلفة. 

ديو محمد رمضان ومحمد منير يحمل عنوان “الأسطورة والكينج” وهي من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان محمد رحيم.

 

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