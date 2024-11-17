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ثقافة وفنون

للإقبال الجماهيري، مهرجان القاهرة السينمائي يضيف عرضا جديدا لفيلم "أبو زعبل"

القاهرة السينمائى.فيتو
القاهرة السينمائى.فيتو

أضاف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرضا رابعا للفيلم المصري "أبو زعبل"، والمشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد، نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم، ضمن فعاليات الدورة الـ 45.

ويعرض المهرجان الفيلم يوم 22 نوفمبر الجاري في العاشرة والنصف صباحا بسينما الزمالك 1.

وشهد فيلم "أبو زعبل" إقبالا جماهيريا من مختلف الفئات العمرية، ونفدت تذاكره بالكامل، خلال عرضه أمس واليوم، ما دفع إدارة المهرجان إضافة عرض جديد للفيلم استجابة لرغبة الجمهور.

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة عن استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس في مسابقة النقاد الدولية.


وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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