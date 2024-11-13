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ثقافة وفنون

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش"

محمد سعد
محمد سعد

يستكمل الفنان محمد سعد تصوير مشاهد أحدث أفلامه الذي يحمل اسم “الدشاش” وذلك في أحد الاستوديوهات بالقاهرة، ويظهر سعد بنيو لوك مختلف، حيث أطلق لحيته من أجل الشخصية التي يقدمها في الفيلم.

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في موسم عيد الفطر المقبل، ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

 

فيلم محمد سعد 

وكشف صناع فيلم الدشاش عن القائمة النهائية للأبطال وهم محمد سعد، زينة، نسرين أمين، وباسم سمرة نسرين طافش محمد جمعة، بالإضافة إلى مصطفى أبو سريع.

 

فيلم محمد سعد الجديد “الدشاش”، ينتمي للأجواء الكوميدية العائلية، من إنتاج محمد رشيدي وبتوقيع المخرج سامح عبد العزيز الذي تولى مسئولية إخراج الفيلم عقب اعتذار المخرج وائل إحسان، ومن تأليف جوزيف فوزي. 

 

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