قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

أعلنت قناة النهار الفضائية عن إنهاء تعاقدها مع مقدمة البرامج “ياسمين الخطيب”، والتي كانت تقدم على شاشتها برنامجا يحمل اسم “شاي بالياسمين”، حيث انتهى التعاقد بالتراضي بين الطرفين حسبما أعلنت إدارة النهار.

أزمة برنامج ياسمين الخطيب

جاء قرار انتهاء تعاقد ياسمين الخطيب مع قناة النهار بعد أزمة حلقة البلوجر “هدير عبد الرازق”، التي استضافتها ياسمين بإحدى حلقات البرنامج، وتسبب ذلك في حالة من الاستنفار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قرر وقتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج “شاي بالياسمين” على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتي ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعي وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف، عقب استضافتها البلوجر هدير عبد الرازق.

بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام



وأكد المجلس فى بيان أصدره، أنه يختص وفقا لقانونه 180 لسنة 2018 وفى المادة السادسة منه، باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، باستضافة صانعة محتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور، وثبت للمجلس مسئولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.