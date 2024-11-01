الجمعة 01 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

شاهد، نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

أمير المصري، فيتو
أمير المصري، فيتو

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل  ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وكان من أبرز الحضور: أمينة خليل، نسرين طافش، منة شلبي، أسماء جلال، أحمد حاتم، والمنتج جمال العدل، ومحمد فراج، وبسنت شوقي.

ختام مهرجان الجونة 

كما حضر أيضا كل من أمير المصري وأحمد مالك، وداليا شوقي، وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا والفنان هشام ماجد وسيد رجب وعمر الشناوي بالإضافة إلى ياسمين رئيس وأمير عيد ونيللي كريم وأروى جودة وغيرهم.

 

برنامج نافذة على فلسطين

واستمر مهرجان الجونة السينمائي في تقديم برنامجه الخاص للأفلام الفلسطينية تحت عنوان "نافذة على فلسطين" وذلك للعام الثاني على التوالي وضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان والتي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر وحتى اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. 

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

 

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