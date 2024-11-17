أخبار الاقتصاد اليوم، خبيرة تكشف تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، مكاسب اقتصادية من عودة النصر للسيارات للإنتاج، القيمة السوقية للأسهم الإماراتية ترتفع لـ تريليون دولار

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

القيمة السوقية للأسهم الإماراتية ترتفع لـ تريليون دولار



ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصتي دبي وأبوظبي، مجتمعتين، فوق تريليون دولار لأول مرة، بفضل النمو الكبير في القيمة السوقية للشركة العالمية القابضة (IHC)، والطروحات العامة الجديدة، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبرج” اليوم الأحد.

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دبي تسعى لتعزيز التعاون مع منصة "إكس"



وبحسب الوكالة الاقتصادية، فإن بورصات دولة الإمارات مجتمعة (سوقي أبوظبي ودبي)، أصبحت أكبر من سوق الأسهم في ميلانو أو مدريد، كما أنها أكبر من معظم الأسواق الناشئة، باستثناء عدد قليل مثل الهند والصين.

وذكر تقرير بلومبرج أن القيمة السوقية للشركة العالمية القابضة (IHC) ارتفعت بأكثر من 43000% في السنوات القليلة الماضية، مما يمنحها قيمة سوقية تقترب من 250 مليار دولار، وهو ما يمثل ربع قيمة البورصات المجمعة في الإمارات.

كما أن بنك أبوظبي الأول أيضا من الأسهم المؤثرة في السوق، حيث يبلغ الوزن النسبي للبنك والشركة العالمية القابضة معا أكثر من 50 بالمئة في المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

مؤشرات دبي - فيتو

مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة



جدير بالذكر سوق الأسهم الإماراتية هي جزء من مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة الذي يتم تتبعة على نطاق واسع، والذي يشكل 1.2 بالمئة من المؤشر القياسي، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

الارتفاع إلى مستوى تريليون دولار، ساهم فيه أيضا مجموعة من الطروحات الجديدة في الإمارات، والتي كان آخرها أكبر طرح في البلاد هذا العام، الخاص بسلسلة متاجر "اللولو".



حركة تداولات البورصة المصرية ؟

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد انخفاضا عند المستوى 31270 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي.

وبالتالى يرجح خبراء المال استئناف التراجع الأخير فى السوق لاختبار منطقة الدعم الرئيسية والهمه الكامنة بين الــ 31200 – 31000 نقطة، المنطقه التى من المفترض ظهور القوة الشرائية عندها بشكل عنيف وتمكنها من إيقاف موجة جني الأرباح تلك، مما يمهد الطريق فى أن يشهد السوق ارتدادا على المدى القريب "الأجل القصير جدا ".

خبير يكشف أهم المكاسب الاقتصادية من عودة قلعة النصر للسيارات للإنتاج

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي: إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات القلعة الصناعية العريقة بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، يؤكد أن الدولة مستمرة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، ومستمرة في تذليل جميع العقبات والتحديات أمام التنمية ونهضة وتطوير الصناعة المصرية من أجل الاعتماد على المنتج المحلي وإحلاله محل المنتج المستورد والاستغناء عن الواردات وزيادة حجم الصادرات وزيادة الدخل القومي

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النصر للسيارات - فيتو

إعادة تشغيل النصر للسيارات يصب في صالح الصناعة المحلية ونهضتها

أوضح غراب لــ “فيتو”: أن تشغيل المصانع المغلقة ومنع غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية ودعم الصادرات وتقديم المحفزات والتيسيرات الضريبية والجمركية، كلها تصب في صالح الصناعة المحلية ونهضتها، موضحا أن شركة النصر للسيارات هي أحد قلاع الصناعة المصرية الضخمة والتاريخية والتي تأسست منذ 65 عاما كأول شركة مصرية لصناعة السيارات وأن إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها بعد توقفها يعمل على تنشيط ونهضة صناعة السيارات في مصر، خاصة وأن الشركة بدأت إنتاج أتوبيسات كهربائية بالفعل وتصدره لبعض الدول العربية وقد وصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات بها 300 أتوبيس سنويا وسيصل لـ 1500 في 2027 بنسبة مكون محلي 50% وسيصل إلى ما بين 60% إلى 70% الفترة المقبلة.

اشرف غراب - فيتو

إعادة إنتاج الشركة للسيارات يسمح للمنتج المحلي بالتواجد

وأشار غراب، إلى أن إعادة إنتاج الشركة للسيارات يسمح للمنتج المحلي بالتواجد والتنافس خاصة وأن الشركة تحوز على ثقة المصريين بجودة منتجاتها ما يزيد من حجم مبيعات السيارات المحلية داخل مصر ومنافسة المنتجات الأجنبية خاصة وأنها ستكون أقل تكلفة بالتزامن مع أن النصر للسيارات تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنتاج سيارات الركوب، إضافة أنه مع زيادة حجم إنتاجها يزيد من حجم صادراتها ما يجعل منتجاتها تغزو دول القارة الإفريقية والدول العربية وغيرها، ما يزيد دخل مصر من النقد الأجنبي، إضافة إلى أنها ستشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على تصنيع السيارات في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يتوافر بها من إمكانيات صناعية ولوجستية كبيرة.

صناعة السيارات من الصناعات الكبيرة والمهمة وسوق واعدة وداعم للاقتصاد الوطني

تابع غراب قائلا: أن صناعة السيارات من الصناعات الكبيرة والمهمة وسوق واعدة وداعم للاقتصاد الوطني وعليها إقبال كبير عالميا، وأن عودة قلعة صناعة السيارات المصرية للعمل مرة أخرى ومواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة يجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في صناعة السيارات ما يعزز من الإنتاج الصناعي المصري ما يسهم في توفير فرص العمل والعملات الأجنبية وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مضيفا أن النصر للسيارات شركة تاريخية لها منتجات عديدة لازالت موجودة حتى اليوم كسيارات فيات والنصر اللوري واتوبيسات نصر وجرارات زراعية وغيرها من السيارات التي أثبتت تنافسها وقوتها بالمقارنة مع غيرها من السيارات الأجنبية.

خبيرة: عودة الزخم حول برنامج الطروحات الحكومية ولكن بشرط

قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لـ“فيتو”: بعد وجود سعر مرن للعملة الآن بالبنوك، شهدنا بعض الصفقات في البورصة المصرية، كما أن سعر الصرف المرن ساهم في إبرام الصفقة الأضخم “ رأس الحكمة ” بإجمالي 35 مليار دولار، وبعض التدفقات الأجنبية في العديد من القطاعات بجانب صفقات الاستحواذ على الشركات.

وأوضحت سليم أن برنامج الطروحات الحكومية يضم 23 شركة ولكن ما تم تنفيذه عدد قليل جدا أغلبها مقيد بالبورصة، ومؤخرا أعلن البنك المركزي المصري خطة لطرح نحو 30 - 40 % من المصرف المتحد خلال سوق الأوراق المالية.

وتابع: أتوقع أن يشهد برنامج الطروحات الحكومية في مصر عودة الزخم له مرة أخرى، حيث أن البورصة المصرية متعطشة لمزيد من الطروات الجديدة.

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مؤشرات - فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية

هناك بعض الشروط لنجاح الطروحات الجديدة

وأشارت سليم إلى أن هناك بعض الشروط لنجاح الطروحات الجديدة تتمثل في طرح حصة كبيرة لا تقل عن 30 % من رأس المال حتى تتيح للصناديق والمؤسسات الدخول مع توافر السيولة في الأسهم المطروحة، وذكرت أن هناك بعض الأنشطة والقطاعات تحتاج إلى وجود مستثمر استراتيجي بجانب الطرح في البورصة المصرية، هذا بالإضافة إلى ربحية الشركات المطروحة والتي تعتبر جاذبة والتقييم العادل والمناسب.

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رئيس الوزراء - فيتو

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

جدير بالذكر ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

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الاجتماع ناقش آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية

كما أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.

وأشار "الحمصاني" إلى أن هناك نحو 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، أوضح المتحدث الرسمي أن اجتماع اليوم ناقش مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات، بما يوفر المزيد من دعم المصدرين في القطاعات المختلفة، في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لقطاع التصدير، الذي يُعد أحد أهم مصادرنا من العملة الأجنبية.