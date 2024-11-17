الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنوك المصرية

الدرهم الإماراتى،
الدرهم الإماراتى، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"،  سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

الدرهم الإماراتى - فيتو 
الدرهم الإماراتى، فيتو 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.43 جنيه  للشراء.

13.46  جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.41 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في  بنك مصر

13.41 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

 

 

الدرهم الاماراتى - فيتو 
الدرهم الاماراتى، فيتو 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.41 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.39 جنيه للشراء.

13.46 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

13.36 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

 

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتى؟

الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد.

بداية طرح الدرهم الإماراتى 

طرح  الدرهم الإماراتي لأول مرة في 19 مايو من سنة 1973 بديلا للدينار البحريني (أصدرته البحرين عام 1965 بديلا للروبية واستخدمته إمارة أبوظبي.) ولريال قطر ودبي (الذي أصدره مجلس نقد قطر ودبي عام 1966) استخدم في دبي وباقي الإمارات، كما استخدم الريال السعودي مؤقتا من شهر يونيو 1966 لمدة أربعة أشهر حتى شهر سبتمبر من نفس السنة بديلًا للروبية الخليجية في إمارة دبي وباقي الإمارات حتى إصدار ريال قطر ودبي ماعدا إمارة أبوظبي التي استخدمت الدينار البحريني بديلا للروبية الخليجية. 

وفي 19 مايو 1973 تم استبدال الريال السعودي بواقع ريال واحد قطر ودبي وعشرة دراهم مقابل الدينار البحريني، وتم استبدال ما مجموعه 12,9 مليون دينار و131 مليون ريال مقابل طرح 260 مليون درهم في التداول.

جدير بالذكر فى عام 1973 تم إدخال العملات المعدنية من فئات 1 و5 و10 و25 و50 فلس ودرهم واحد. يتم سك عملات الـ 1، 5، و10 فلس من البرونز، والفئات الأعلى من النحاس والنيكل وكانت عملات الفلس بنفس حجم وتركيب العملات المعدنية المقابلة لدرهم قطر ودبي عام 1995 تم تخفيض حجم العملات المعدنية من فئة 5 فلس، و10 فلس، و50 فلسًا، والدرهم الواحد، وأصبحت العملات المعدنية الجديدة من فئة 50 فلسًا على شكل منحنى متساوي الأضلاع وسباعي الأضلاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

البنك المركزى المصرى البنك التجارى الدولى البنك الأهلى المصرى البنك المركزي المصر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه فى البنك الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه الدرهم الاماراتى الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الدرهم الاماراتي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية

مواد متعلقة

إمبراطورية إيلون ماسك.. أغنى رجل في العالم (إنفوجراف)

أسعار سبائك الذهب في محال الصاغة (تحديث لحظى)

الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية

أسبوع جني الأرباح، كواليس حركة تداولات البورصة.. رأس المال السوقي يربح 10 مليارات جنيه.. وخبراء ماليون ينصحون المستثمرين بذلك

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة، وصل لكام (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

خبير اقتصاد يكشف سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب

اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر، النواب يقر مواد إصدار قانون لجوء الأجانب

بمشاركة السيسي، أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين

منوعات

المزيد

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

من هم المسموح لهم بالتخلف عن الجهاد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية