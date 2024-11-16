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اقتصاد

شعبة السيارات: استئناف العمل بمصنع النصر يفتح آفاقا جديدة للصناعات المغذية

استئناف العمل بمصنع
استئناف العمل بمصنع النصر

علق عمر بلبع،  رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات من جديد، بعد توقف استمر ما يقرب من 16 عاما، بأنه يفتح أفاقًا جديدة للصناعات المغذية.

وقال «بلبع»:" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بإعادة توطين صناعة السيارات، وكان تشغيل المصنع من أولي اهتمام الدولة لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير إلي الخارج، ووضع  مصر علي  قوائم المنافسة في صناعة السيارات وإنتاجها بالمعايير الدولية".

الإنتاج المحلي للسيارات داخل مصنع النصر يتخطي الـ 50%

وأوضح بلبع، أن الإنتاج المحلي  للسيارات داخل مصنع النصر يتخطي  نسبة 50 إلى 55%، مع فتح  قنوات جديدة وقوية للصناعات المغذية، لافتا الي ان استئناف العمل بالمصانع يفتح آفاق جديدة في مجالات التصدير وجلب  المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب.

وتابع  رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن  مصنع النصر سيركز علي أهم محاور في صناعة السيارات أولها الجودة والكفاءة والسعر من أجل منافسة الشركات العالمية والتصدير إلي الخارج، واستقطاب فئات جديدة داخل السوق المصري خلال الفترات القادمة.

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