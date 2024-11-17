الأحد 17 نوفمبر 2024
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اقتصاد

بعد اجتماع اللجنه الاقتصادية، خبيرة تتوقع عودة الزخم حول برنامج الطروحات الحكومية ولكن بشرط

مؤشرات التداول فى
مؤشرات التداول فى البورصة - فيتو

البورصة المصرية، قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لـ“فيتو”: بعد وجود سعر مرن للعملة الآن بالبنوك، شهدنا بعض الصفقات في البورصة المصرية، كما أن سعر الصرف المرن ساهم في إبرام الصفقة الأضخم “ رأس الحكمة ” بإجمالي 35 مليار دولار، وبعض التدفقات الأجنبية في العديد من القطاعات بجانب صفقات الاستحواذ على الشركات.

وأوضحت سليم أن  برنامج الطروحات الحكومية يضم 23 شركة ولكن ما تم تنفيذه عدد قليل جدا أغلبها مقيد بالبورصة، ومؤخرا أعلن البنك المركزي المصري خطة لطرح نحو 30 - 40 % من المصرف المتحد خلال سوق الأوراق المالية. 

وتابع: أتوقع أن يشهد برنامج الطروحات الحكومية في مصر عودة الزخم له مرة أخرى، حيث أن البورصة المصرية متعطشة لمزيد من الطروات الجديدة.

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مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية 

 

هناك بعض الشروط لنجاح الطروحات الجديدة

وأشارت سليم إلى أن هناك بعض الشروط لنجاح الطروحات الجديدة تتمثل في طرح حصة كبيرة لا تقل عن 30 % من رأس المال حتى تتيح للصناديق والمؤسسات الدخول مع توافر السيولة في الأسهم المطروحة، وذكرت أن هناك بعض الأنشطة والقطاعات تحتاج إلى وجود مستثمر استراتيجي بجانب الطرح في البورصة المصرية، هذا بالإضافة إلى ربحية الشركات المطروحة والتي تعتبر جاذبة والتقييم العادل والمناسب.

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رئيس الوزراء - فيتو 
رئيس الوزراء - فيتو 

 

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

جدير بالذكر ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

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الاجتماع ناقش آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية

كما أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.

وأشار "الحمصاني" إلى أن هناك نحو 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، أوضح المتحدث الرسمي أن اجتماع اليوم ناقش مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات، بما يوفر المزيد من دعم المصدرين في القطاعات المختلفة، في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لقطاع التصدير، الذي يُعد أحد أهم مصادرنا من العملة الأجنبية.

 

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