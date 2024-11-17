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اقتصاد

بلومبرج: القيمة السوقية للأسهم الإماراتية ترتفع لـ تريليون دولار بحركة التداولات

سوق دبي المالى -
سوق دبي المالى - فيتو

البورصة الإماراتية، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصتي دبي وأبوظبي، مجتمعتين، فوق تريليون دولار لأول مرة، بفضل النمو الكبير في القيمة السوقية للشركة العالمية القابضة (IHC)، والطروحات العامة الجديدة، بحسب ما ذكرته وكالة  “بلومبرج” اليوم الأحد. 

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

 


 

دبي تسعى لتعزيز التعاون مع منصة "إكس"
 

وبحسب الوكالة الاقتصادية، فإن بورصات دولة الإمارات مجتمعة (سوقي أبوظبي ودبي)، أصبحت أكبر من سوق الأسهم في ميلانو أو مدريد، كما أنها أكبر من معظم الأسواق الناشئة، باستثناء عدد قليل مثل الهند والصين.
وذكر تقرير بلومبرج أن القيمة السوقية للشركة العالمية القابضة (IHC) ارتفعت بأكثر من 43000% في السنوات القليلة الماضية، مما يمنحها قيمة سوقية تقترب من 250 مليار دولار، وهو ما يمثل ربع قيمة البورصات المجمعة في الإمارات.

كما أن بنك أبوظبي الأول أيضا من الأسهم المؤثرة في السوق، حيث يبلغ الوزن النسبي للبنك والشركة العالمية القابضة معا أكثر من 50 بالمئة في المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

 

مؤشرات دبي - فيتو 
مؤشرات دبي - فيتو 

 

مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة 
 

جدير بالذكر سوق الأسهم الإماراتية هي جزء من مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة الذي يتم تتبعة على نطاق واسع، والذي يشكل 1.2 بالمئة من المؤشر القياسي، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
الارتفاع إلى مستوى تريليون دولار، ساهم فيه أيضا مجموعة من الطروحات الجديدة في الإمارات، والتي كان آخرها أكبر طرح في البلاد هذا العام، الخاص بسلسلة متاجر "اللولو".
 

حركة تداولات البورصة المصرية ؟

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد انخفاضا عند المستوى 31270 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

وبالتالى يرجح خبراء المال استئناف التراجع الأخير فى السوق لاختبار منطقة الدعم الرئيسية والهمه الكامنة بين الــ 31200 – 31000 نقطة، المنطقه التى من المفترض ظهور القوة الشرائية عندها بشكل عنيف وتمكنها من إيقاف موجة جني الأرباح تلك، مما يمهد الطريق فى أن يشهد السوق ارتدادا على المدى القريب "الأجل القصير جدا ". 

 

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