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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء  الموافق 12 نوفمبر 2024.

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14 % ليصل إلى مستوى 31670 نقطة.
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16 % ليصل إلى مستوى 30.287 نقطة.
  • ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04 % ليصل إلى مستوى 8.383 نقطة.
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05 % ليصل إلى مستوى 11673 نقطة.

 

المؤشر الثلاثينى - فيتو 
المؤشر الثلاثينى، فيتو 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة إيجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند المستوى 31670 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

 

 

 

 

المؤشر السبعينى - فيتو 
المؤشر السبعينى، فيتو 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند مستوى 8.383 نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

 

 

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EGX EGX70 EGX30 إيجي إكس 100 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس 30 ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجى اكس إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

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