الأحد 17 نوفمبر 2024
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"معلومات الوزراء"يكشف قيمة ائتمانات الكربون للبلدان الأقل نموا (إنفوجراف)

ائتمانات الكربون
ائتمانات الكربون
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدًا تحت عنوان (قيمة ائتمانات الكربون التي حصلت عليها البلدان الأقل نموا عام 2023).

قيمة ائتمانات الكربون التي حصلت عليها البلدان الأقل نموا عام 2023

وأشار تقرير البلدان الأقل نموًّا 2024، والصادر عن الأونكتاد في نوفمبر الحالي 2024، إلى أنه في عام 2023، بلغت قيمة ائتمانات الكربون التي تم الحصول عليها في أقل البلدان نموًّا نحو 403 ملايين دولار أمريكي، بما يعادل نحو 1% فقط من المساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية الصافية.

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