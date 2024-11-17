الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

إعصار، فيتو
إعصار، فيتو

ضرب الإعصار مان- يي الأحد لوزون، الجزيرة الفلبينية الأكبر من حيث عدد السكان، وتسبب بفيضانات وانزلاقات أرضية وبأمواج عاتية، وفق الأرصاد الجوية الوطنية، في سادس عاصفة كبرى تضرب البلاد في شهر.

وكان الإعصار مان-يي مصنّفًا إعصارًا قويًا حين ضرب اليابسة للمرة الثانية في لوزون مع رياح بلغت سرعتها القصوى 185 كلم في الساعة، قبل أن تتراجع بشكل طفيف خلال عبوره الجزيرة الجبلية.

واضطر أكثر من 1,2 مليون شخص إلى مغادرة ديارهم مع اقتراب الإعصار القوي الذي قد تكون له "تبعات كارثية وقاتلة" بحسب مصلحة الأرصاد الجوية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

الإعصار "مان يي" يضرب أكبر جزر الفيليبين

وهناك نحو ألفي شخص في مراكز إيواء أقيمت على نحو طارئ في بلدة ديباكولاو في مقاطعة أورورا.

وأعلنت حال تأهب من الدرجتين الرابعة والخامسة (القصوى) في غالبية مناطق الساحل الشرقي لجزيرة لوزون، حيث ضرب مان-يي اليابسة للمرة الثانية، وصولًا إلى السواحل الغربية للجزيرة، علمًا بان الإعصار يتّجه غربًا.

كما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أمواج يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار يمكن أن تضرب السواحل وتتسبب بفيضانات، وخصوصًا في مانيلا.

ومساء السبت، ضرب الإعصار مقاطعة كاتاندوانيس الشرقية.

 

دقيقة حداد على ضحايا إعصار دانا في مباراة ريال مدريد وأوساسونا (فيديو)

كلنا نبكي معكم، حصيلة خسائر فيضانات إسبانيا المدمرة (فيديو)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإعصار مان- يي لوزون فيضانات انزلاقات أرضية مان-يي الفيليبين

مواد متعلقة

دقيقة حداد على ضحايا إعصار دانا في مباراة ريال مدريد وأوساسونا (فيديو)

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

كلنا نبكي معكم، حصيلة خسائر فيضانات إسبانيا المدمرة (فيديو)

98 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية حتى الآن

الأكثر قراءة

أول رد رسمي من السياحة والآثار علي فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر

نشوب حريق في منزل عضو مجلس إدارة الزمالك ونقله إلى المستشفى

رئيس قطاع الاَثار عن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول

الطيران ترد على الفيديو المفبرك المسيئ لمطار القاهرة (صور)

هاتريك هالاند يقود النرويج للفوز على كازاخستان بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

أحمد فتوح يوجه رسالة لـ أشرف عبد العزيز بعد انتهاء أزمته

"آخر تحديث"، أسعار الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم الأحد 17/11/2024

الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب الأمطار والشبورة

منوعات

المزيد

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس مساء اليوم الأحد 17-11-2024

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. ما تريد معرفته عن لجنة شئون اللاجئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطر في المنام وعلاقته بحل المشاكل وانتهاء الضغوطات

الأحاديث الواردة في فضل سورة إبراهيم

ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد وأخذ ثمنه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية