تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

ضرب الإعصار مان- يي الأحد لوزون، الجزيرة الفلبينية الأكبر من حيث عدد السكان، وتسبب بفيضانات وانزلاقات أرضية وبأمواج عاتية، وفق الأرصاد الجوية الوطنية، في سادس عاصفة كبرى تضرب البلاد في شهر.

وكان الإعصار مان-يي مصنّفًا إعصارًا قويًا حين ضرب اليابسة للمرة الثانية في لوزون مع رياح بلغت سرعتها القصوى 185 كلم في الساعة، قبل أن تتراجع بشكل طفيف خلال عبوره الجزيرة الجبلية.

واضطر أكثر من 1,2 مليون شخص إلى مغادرة ديارهم مع اقتراب الإعصار القوي الذي قد تكون له "تبعات كارثية وقاتلة" بحسب مصلحة الأرصاد الجوية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

الإعصار "مان يي" يضرب أكبر جزر الفيليبين

وهناك نحو ألفي شخص في مراكز إيواء أقيمت على نحو طارئ في بلدة ديباكولاو في مقاطعة أورورا.

وأعلنت حال تأهب من الدرجتين الرابعة والخامسة (القصوى) في غالبية مناطق الساحل الشرقي لجزيرة لوزون، حيث ضرب مان-يي اليابسة للمرة الثانية، وصولًا إلى السواحل الغربية للجزيرة، علمًا بان الإعصار يتّجه غربًا.

كما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أمواج يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار يمكن أن تضرب السواحل وتتسبب بفيضانات، وخصوصًا في مانيلا.

ومساء السبت، ضرب الإعصار مقاطعة كاتاندوانيس الشرقية.