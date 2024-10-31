الخميس 31 أكتوبر 2024
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إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

تايوان
تايوان

تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "كونج-ري" في إصابة 27 شخصًا بأنحاء مختلفة من تايوان، بينما فقد سائحان من جمهورية التشيك، وفق مركز عمليات الطوارئ المركزي.

وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي إنه لم يتمكن بعد من التواصل مع سائحين اثنين من التشيك، أكد دخولهما متنزه تاروكو الوطني.

ولم ترد تقارير عن مفقودين آخرين.

إعصار قوي يضرب تايوان

وصرحت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) بأنه حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي، أبلغ مركز عمليات الطوارئ المركزي عن إصابة 27 شخصًا بسبب الإعصار، دون تسجيل حالات وفاة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة ضرب الإعصار لمناطق مختلفة بتايوان وقالت بعض الحسابات إن إعصار "كونغ ري" يعتبر الأقوى في البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا.

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كونغ-ري التشيك متنزه تاروكو إعصار كونغ ري إعصار

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