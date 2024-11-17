أول مرة لرئيس أمريكي، بايدن يعتزم زيارة غابات الأمازون

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة غابات الأمازون المطيرة، اليوم الأحد، ليصبح أول رئيس أمريكي يزورها.

وياتي ذلك في إطار تحذيره من مخاطر الاحتباس الحراري التي تجاهلها سلفه دونالد ترامب، الذي تعهد بإلغاء تدابير مكافحة تغير المناخ بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.

أول رئيس أمريكي يزور غابات الأمازون المطيرة

ويسافر بايدن من ليما عاصمة بيرو إلى مدينة ماناوس البرازيلية للقاء قادة محليين يعملون على حماية الأمازون ، قبل أن يتوجه إلى ريو دي جانيرو لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي من المقرر أن تتناول قضايا من بينها الجوع والفقر بالإضافة إلى الحوكمة العالمية وتغير المناخ.

ويقول علماء إن الحفاظ على غابات الأمازون أمر حيوي للتصدي لتغير المناخ نظرًا لدور أشجارها في امتصاص كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، المسبب الرئيس للاحتباس الحراري، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقف إزالة الغابات بحلول 2030

وتعهد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بوقف إزالة الغابات بحلول 2030، داعيًا الدول الغنية لدعم هذه الجهود.

وقال بايدن العام الماضي إنه سيطلب من الكونجرس الأمريكي تخصيص 500 مليون دولار لدعم صندوق الأمازون الذي تديره البرازيل، ولكن بحلول يوليو ، لم تقدم الولايات المتحدة سوى عُشر هذا المبلغ.

لكن ترامب يصف تغير المناخ بأنه خدعة ويخطط للتراجع عن معظم تشريعات بايدن المناخية الكبرى للمساعدة في دفع تكاليف تمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في ولايته الأولى.