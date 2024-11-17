الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول مرة لرئيس أمريكي، بايدن يعتزم زيارة غابات الأمازون

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة غابات الأمازون المطيرة، اليوم الأحد، ليصبح أول رئيس أمريكي يزورها.

وياتي ذلك في إطار تحذيره من مخاطر الاحتباس الحراري التي تجاهلها سلفه دونالد ترامب، الذي تعهد بإلغاء تدابير مكافحة تغير المناخ بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.

أول رئيس أمريكي يزور غابات الأمازون المطيرة

ويسافر بايدن من ليما عاصمة بيرو إلى مدينة ماناوس البرازيلية للقاء قادة محليين يعملون على حماية الأمازون ، قبل أن يتوجه إلى ريو دي جانيرو لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي من المقرر أن تتناول قضايا من بينها الجوع والفقر بالإضافة إلى الحوكمة العالمية وتغير المناخ.

ويقول علماء إن الحفاظ على غابات الأمازون أمر حيوي للتصدي لتغير المناخ نظرًا لدور أشجارها في امتصاص كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، المسبب الرئيس للاحتباس الحراري، وفقًا لوكالة "رويترز". 

وقف إزالة الغابات بحلول 2030

وتعهد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بوقف إزالة الغابات بحلول 2030، داعيًا الدول الغنية لدعم هذه الجهود. 

وقال بايدن العام الماضي إنه سيطلب من الكونجرس الأمريكي تخصيص 500 مليون دولار لدعم صندوق الأمازون الذي تديره البرازيل، ولكن بحلول يوليو  ، لم تقدم الولايات المتحدة سوى عُشر هذا المبلغ.

لكن ترامب يصف تغير المناخ بأنه خدعة ويخطط للتراجع عن معظم تشريعات بايدن المناخية الكبرى للمساعدة في دفع تكاليف تمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في ولايته الأولى.

جفاف ودمار، شاهد تأثير التغيرات المناخية على نهر الأمازون (صور)

دراسة حديثة عن انقراض الدلافين الوردية النادرة بالمياه العذبة فى الأمازون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس البرازيلي الرئيس الأمريكى الامازون البيت الأبيض البرازيل

مواد متعلقة

اتحاد الصناعات: عودة ترامب تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات التجارية بين مصر وأمريكا

فتح ملفات الخصوم، هانتر ورقة ترامب للانتقام من بايدن من خلال محكمة العدل الأمريكية

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

علماء يدرسون تأثير تغير المناخ على دلافين الأمازون الوردية
ads

الأكثر قراءة

قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك وهذه كواليس المفاوضات

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

أول قرار من وزير الرياضة بشأن واقعة لاعب كفر الشيخ

منوعات

المزيد

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالحماية والأمان

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (4 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية