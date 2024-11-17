الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تتسلم جائزة المدن المستدامة والمستوطنات البشرية الجديدة

المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على جائزة المدن المستدامة والمستوطنات البشرية الجديدة New Sustainable Cities And Human Settlements Awards (New SCAHSA)، وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي التاسع عشر للمستوطنات البشرية (GFHS 2024) الذي تم عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد تسلم الجائزة سيادة السفير- مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتسلم جائزة المدن المستدامة

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة، من خلال التركيز على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الموفرة للطاقة، كما تضع المبادرة الأساس لاقتصاد أخضر في مصر من خلال تشجيع الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشارت إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة تهدف إلى إحداث تأثير طويل الأمد بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية ومعالجة تحديات الطاقة والبيئة الخاصة بمصر.

وقال السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، إن جائزة المدن المستدامة والمستوطنات البشرية الجديدة هي جائزة عالمية كبرى تمنح للمبادرات الفاعلة التي تعمل على تحقيق مستقبل الحضري المستدام، موضحًا أن الجائزة تعني بتكريم ومكافأة الابتكار والقيادة المتميزة في إنشاء مدن ومستوطنات بشرية مستدامة، بما في ذلك المبادرات المناخية وممارسات الاستدامة، وتعزيز استراتيجياتها وتقنياتها وأساليبها المبتكرة، لافتًا إلى أنه تم منح الجائزة للمبادرة ضمن عدد من المشروعات/ المبادرات الأخرى من عدد من الدول تشمل فرنسا والصين ورومانيا، وذلك بين حضور المنتدى من أكثر من 20 سفير و400 خبير في مجالات الاستدامة ممثلين لأكثر من 40 دولة من حول العالم.

جدير بالذكر أن هذه الجوائز تُمنح من قبل المنتدى العالمي للمستوطنات البشرية (GFHS)، وهي منظمة عالمية غير هادفة للربح معترف بها من قبل الأمم المتحدة، مقرها في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لها صفة الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المشاط وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط تحديات الطاقة والبيئة الخاصة

مواد متعلقة

المشاط تعلن حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 2.5 مليار دولار

ضبط موظف بمطار القاهرة حاول تهريب 17 هاتفا

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

أنواع السيارات المعروضة في مزاد الجمارك

المشاط تشارك في فعاليات مؤتمر المناخ COP27 وتعقد جولة مشاورات مع مُمثلي الشركات الناشئة

المشاط: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال العمل المناخي بالدمج بين الجهود الوطنية والشراكات الدولية

المشاط تبحث توسيع مظلة التعاون مع مسئولي الحكومات وشركاء التنمية خلال مؤتمر COP29 بأذربيجان

المشاط تشارك فى جلستين نقاشيتين حول فجوة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب

بمشاركة السيسي، جدول أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية

بمشاركة السيسي، أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين

منوعات

المزيد

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

من هم المسموح لهم بالتخلف عن الجهاد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية