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سياسة

رئيس محلية النواب ينتقد عدم التنسيق بين التخطيط والمحافظات في رصف الشوارع

اجتماع لجنة الإدارة
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم

انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم عقد وزارة التخطيط جلسات مع المحافظات والمتخصصين لبحث آلية تنفيذ رصف الشوارع باستخدام بلاط الإنترلوك كبديل للأسفلت، والنظر لاعتبارات رطوبة التربة ودرجات الحرارة وميزانيات المحافظات.

 

مناقشة ملف رصف الشوارع باستخدام بلاط الإنترلوك 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة  الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الانترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلًا من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، فضلًا عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورةالعمل على إعداد استراتيجية قومية تنفذ في هذا الشأن، وفقًا للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.

تأخر وزارة التخطيط في عقد اجتماعات تنسيق رصف الشوارع باستخدام الإنترلوك 

وتسائل السجيني، عن تأخر وزارة التخطيط عن عقد هذه الاجتماعات، على الرغم من أن استخدام الإنترلوك في رصف الشوارع، يوفر مكون دولاري.

كتاب دوري بشأن رصف الشوارع باستخدام الإنترلوك 

وطالب رئيس محلية النواب، بضرورة أن يكون هناك كتاب دوري مفصل لجميع المحافظات، في شأن استخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع. 

وقال: "عايزين نعرف هنعمل إيه فين وإزاي وبكام؟، واللي يزعل يزعل".

وطالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي المحافظات بتقديم بيانات صحيحة حول ما تم الانتهاء منه في رصف الشوارع باستخدام بلاط الإنترلوك، بدلًا من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، بهدف توفير العملة الصعبة للدولة. 

إنجازات المحافظات في رصف الشوارع باستخدام الإنترلوك 

وقال أحمد السجيني: اللجنة لن تقبل بعرض الكلام المرسل من مسئولي المحافظات دون تقديم ما يفيد بما تم إنجازه فى هذة الخطة، مؤكدا أن استخدام الإنترلوك يساهم في تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات.

موقف محافظة القاهرة من رصف الشوارع باستخدام الإنترلوك 

من جانبه عرض يحيى الأدهم، ممثل محافظة القاهرة، ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية، لرصف شوارع القاهرة بالإنترلوك، بدلا من الأسفلت.

وأوضح أن الجزء الأول مما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية نجح فى توفير العملة الصعبة، ولم يرهق الميزانية المخصصة للمحافظة.

من جانبه أكد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، مضاعفة المخصصات الموجهة للمحافظة بنسبة 250% خلال الأربع سنوات  الماضية، لاسيما في ضوء المشروعات الاستثمارية الكبري في المحافظة في ظل مشروع حياة كريمة.

وأشار إلى أهمية استبدال رصف طرق الشوارع الداخلية ببلاط الانترلوك كبديل  عن الأسفلت مما يحقق وفر كبير، وحفاظا علي المكون الدولاري لاستيراد البوتامين اللازم لعملية الرصف. 

وأوضح أن تكلفة رصف الطرق بالاسفلت تصل إلي 700 جنيه للمترو في حال الطبقة،  1000 جنيه للطبقين مقابل 450 جنيه تكلفه متر الانترلوك،  مشيرا إلي مسأله الخيار بين الانترلوك والاسفلت تحسم نفسها ليس فقط من معدل الوفر، إنما الفاعلية في الطرق الداخلية.

ولفت إلى أن الإنترلوك خيار بديل وحيوي ومهم، وأغلب الشوارع الداخلية تصل مساحتها 8 متر، لكن في حالة مساحة 10 متر تزيد تكلفة الانترلوك، وهناك بعض أنواع التربه التي تحتاج إلي طبقات اضافية قبل وضه الانترلوك، لكن أيا كان، فهي تقف أوفر من تكلفه الرصف بالأسفلت. 

وأوضح الشهابي، أن محافظة الجيزة شهدت عمليه رصف واسعه للطرق خلال الفتره الماضية، وزاد الاعتماد على الإنترلوك في إطار تطوير المراكز والشوارع الداخلية.

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