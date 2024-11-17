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ثقافة وفنون

الشرطة تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة الممثل الكوري سونج جاي ريم

الممثل سونج جاي ريم،
الممثل سونج جاي ريم، فيتو

أكد مسؤولون في الشرطة الكورية، عدم العثور على أي دليل يشير إلى وقوع جريمة قتل فيما يتعلق بوفاة الممثل سونج جاي ريم  Song Jae Rim، فقالت الشرطة مساء أمس السبت الموافق 16 نوفمبر في تقرير متلفز عبر أحد القنوات: "حتى الآن، لم يتم تأكيد أي اشتباه في القتل أو أي جرائم أخرى."

وظهرت أحد رسالة الممثل Song Jae Rim والتي شاركها سنة 2021 مع المعجبين بعد وفاته في مكان الحادث والتي كتب فيها: "أقول إنني أحاول بذل قصارى جهدي وأعمل بجد، ولكن هناك أشياء ليست سهلة. لهذا السبب لم أتمكن من رؤية الأشياء بوضوح. أنا آسف. سأحاول بجدية أكبر. حافظوا على صحتكم ولتكن هناك أشياء جيدة كثيرة تحدث لكم."

وفاة الممثل الكوري سونج جاي ريم

وتوفي الممثل الكوري سونج جاي ريم عن عمر يناهز 39 عامًا صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر، حيث تم العثور عليه في شقته بمنطقة سيونج دونج وحيدًا بعد أن فارق الحياة.

الممثل سونج جاي ريم ظهر لأول مرة في فيلم Actresses 

ولد سونج جاي ريم عام 1985، وظهر لأول مرة كممثل في فيلم Actresses عام 2009 واكتسب شهرة واسعة النطاق لدوره في الدراما عام 2012 The Moon Embracing the Sun. واستمر في الظهور في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية البارزة، بما في ذلك Flower Boy Ramen Shop وInspiring Generation وTwo Weeks وGoodbye Mr. Black وBad Girls وOur Gap-soon وSurfing House وLet Me Hear Your Song وQueen Woo. تشمل أعماله السينمائية Grand Prix وThe Suspect وCrazy Love وYacha وBait وPlop: A Man Who Lost His Business بالإضافة إلى عمله على الشاشة، أظهر Song Jae Rim موهبته على المسرح، وكان آخر ظهور له في مسرحية The Rose of Versailles، والتي اختتمت في 13 أكتوبر الماضي، وكان هذا آخر مشروع له قبل وفاته المفاجئة.

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Song Jae Rim سونج جاي ريم الكوري سونج جاي ريم الممثل سونج جاي ريم

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