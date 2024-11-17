ديدي يستغل عيد ميلاده لعرقلة العدالة من خلف القضبان

ديدي ، كشف تقرير لموقع TMZ، أن المغني والمنتج ديدي، يبدع في أفكاره من خلف القضبان للتأثير على هيئة المحلفين.

وأوضح التقرير، أن ديدي استخدم احتفاله الأخير بعيد ميلاده لعرقلة العدالة في قضيته الجنائية الفيدرالية.

ديدي يحاول التأثير علي هيئة المحلفين

وفقًا لوثائق قانونية جديدة حصل عليها TMZ، يقول المدعون الفيدراليون إن ديدي، الذي يقبع حاليًا خلف القضبان، جند أفرادًا من أسرته للتخطيط، وتنفيذ حملة إعلامية حول عيد ميلاده الخامس والخمسين، في وقت سابق من هذا الشهر، بغرض التأثير على هيئة المحلفين في المحاكمة.

ونشر أطفال ديدي السبعة مقطع فيديو على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، تكريمًا له، وسمحوا للطفل “لوف” بأن يحتل مركز الصدارة في غناء أغنية "عيد ميلاد سعيد"، كما كتب الأطفال في التعليق، “عيد ميلاد سعيد يا أبي، نحن نحبك”.

ويقول الفيدراليون، إن الأمر كله كان مدبرًا من قبل المغني ديدي، لكسب المحلفين المحتملين، قائلين إن مقطع الفيديو على إنستجرام، جاء بناءً على "توجيهات ديدي المنسقة بعناية"، وتم نشره بواسطة أطفاله على كل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المدعون إن ديدي، راقب مشاركة الجمهور من داخل مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين، وناقش على وجه التحديد مع عائلته، أن الفيديو له التأثير المطلوب على أعضاء هيئة المحلفين المحتملين في هذه القضية.

ديدي يحاول الحصول علي كفالة مقابل 50 مليون دولار

وذكر الموقع الفني، أن ديدي يحاول مرة أخرى، إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 50 مليون دولار، بعد أن رفض القضاة طلبه مرتين من قبل، وسيتعين عليه الانتظار، ليرى ما إذا كانت المحاولة الثالثة ستكون سحرية ويتم الموافقة علي طلبه.

مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

وأعلن رسميًّا، عن موعد بدء محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، خلال جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، في إحدى محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

وحدد القاضي شهر مايو 2025، ليشهد أولى جلسات محاكمة ديدي، في عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية أول فيديو، لمداهمة الشرطة لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن.

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلًا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.