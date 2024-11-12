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ثقافة وفنون

وفاة الممثل الكوري سونج جاي ريم عن عمر يناهز 39 عامًا

الممثل سونج جاي ريم،
الممثل سونج جاي ريم، فيتو

توفي الممثل الكوري سونج جاي ريم عن عمر يناهز 39 عامًا صباح اليوم الثلاثاء، وأكدت شرطة سيونغ دونغ في سيول أنه تم العثور على الممثل ميتًا في شقته في منطقة سيونج دونج. 

وبحسب تقرير في بوابة الأخبار الكورية سومبي، تم العثور على رسالة من صفحتين في مكان الحادث، وبينما لم يتم تأكيد السبب الدقيق لوفاته بعد، صرح مسؤولون في الشرطة بأنه لا توجد حاليًّا أي علامات على وجود جريمة قتل، ومن المقرر دفن الممثل الراحل يوم 14 نوفمبر الجاري.

وفاة الممثل سونج جاي ريم

ولد سونغ جاي ريم عام 1985، وظهر لأول مرة كممثل في فيلم Actresses عام 2009 واكتسب شهرة واسعة النطاق لدوره في الدراما عام 2012 The Moon Embracing the Sun. واستمر في الظهور في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية البارزة، بما في ذلك Flower Boy Ramen Shop وInspiring Generation وTwo Weeks وGoodbye Mr. Black وBad Girls وOur Gap-soon وSurfing House وLet Me Hear Your Song وQueen Woo. تشمل أعماله السينمائية Grand Prix وThe Suspect وCrazy Love وYacha وBait وPlop: A Man Who Lost His Business.

بالإضافة إلى عمله على الشاشة، أظهر Song Jae Rim موهبته على المسرح، وكان آخر ظهور له في مسرحية The Rose of Versailles، والتي اختتمت في 13 أكتوبر الماضي، وكان هذا آخر مشروع له قبل وفاته المفاجئة.

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