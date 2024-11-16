امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)
تسببت امرأة من ولاية يوتا الأمريكية، في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 شخص لمدة ساعات، بعد أن تسلقت محولًا فرعيًا أثناء حالة عصبية كانت عليها.
إمرأة تتسبب في إنقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 شخص
وقال شهود عيان إنه في واقعة غريبة من نوعها تمكنت مرأة مجهولة من الوقوف فوق المحول، وكانت تصرخ بألفاظ نابية.
وكانت المرأة تردد كلمات مثل “كيف أن العالم لم يعد آمنًا لها ولأطفال المستقبل”، وأثناء ذلك استمرت سيارات الشرطة المتعددة في الاقتراب من شبكة الكهرباء.
ونتيجة لذلك، اضطر نواب من إدارة شرطة مدينة سولت ليك إلى قطع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 منزل في المنطقة، للتأكد من عدم تعرضها لصعق كهربائي أثناء الحادث، وسرعان ما تجمع حشد كبير من الناس عند الشبكة، وظلوا قلقين بشأن وضع المرأة.
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