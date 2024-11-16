قطع الكهرباء عن بعض مناطق الشرقية غدا

أعلن المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية، أنه تلقى كتابا من مدير عام قطاع كهرباء شمال محافظة الشرقية، يوضح فيه أنه تمت الموافقة على فصل جميع مغذيات الخروج لقطاع رقم ٢ جهد ١١ ك.ف.

المهندس محمد عبدالعاطى

وقال المهندس محمد عبدالعاطى مدير عام التشغيل بقطاع كهرباء شمال الشرقية (أبوكبير) ان التيار الكهربائى سيتم فصله لدواعى الصيانة المطلوبة عملها بالأماكن المذكورة، وذلك بمحطة محولات تفريع الحسينية جهد ١١/٦٦ ك.ف لزوم أعمال الصيانة الضرورية، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١١/١٧ من الساعة السادسة صباحًا حتي الساعة الثامنة صباحًا

المناطق التى تنقطع فيها الكهرباء

واضاف ان المناطق المتأثرة بالفصل ستكون قرية سعود والحجازية بالاضافة الى مدينة منشأة أبو عمر وقرية الخضاروة وقرية ١ بحر البقر وقرى الوحدة المحلية بالظواهرية وكذلك السعدي، ومن الحسينية قسم ثاني بالإضافة إلى محطة مياه حجير، وكذلك محطة صرف البقر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ