السبت 16 نوفمبر 2024
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وكيل صحة بني سويف تشارك بتدريب الفرق الطبية حول إدارة الأزمات

وكيل صحة بني سويف
وكيل صحة بني سويف تشارك بالتدريب

 شاركت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، في فعاليات البرنامج التدريبي للفرق الطبية بالمحافظة، الذي يركز على إدارة المخاطر والأزمات والتعامل مع الكوارث الطبيعية.

ويُنظم البرنامج من قبل وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب العلاجي، الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بالتعاون مع الإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، وذلك في قاعة التدريب بديوان عام المديرية.

 

وحضر الفعاليات أيضًا الدكتور أشرف الأتربي، مدير عام إدارة التعبئة الصحية، والدكتور إبراهيم الشيمي، مدير فرق الانتشار السريع، والدكتور محمد الجبالي، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة دعاء صلاح، مدير إدارة المستشفيات، وياسمين صبحي، منسق عام الدورة التدريبية، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة التدريب، وعدد من 20 متدربًا من الأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والفنيين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة.

 

تدريب الفرق الطبية حول المخاطر والأزمات ببني سويف

 ويُعد البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، وتوجيهات والدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، وتحت إشراف الدكتور محمد عادل الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

 

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة سماح جاد، على أهمية التدريب العملي في تعزيز قدرات الفرق الطبية على التعامل مع الأزمات والكوارث المحتملة. وأشارت إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى رفع الوعي لدى العاملين في المنشآت الصحية الحكومية والتأكد من جاهزية كافة الفرق المعنية للتعامل مع الأزمات. 

 

وكيل صحة بني سويف تشارك بالتدريب 

 وأضافت وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، أن البرنامج يتضمن توضيحًا نظريًا وتطبيقًا عمليًا بهدف تحسين كفاءة العاملين في القطاع الصحي وتفعيل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين أثناء الأزمات.

 

وأشارت، إلى أن البرنامج التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين، ويتضمن 4 دورات تدريبية لعدد 80 متدربًا من العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، ويستهدف البرنامج تعزيز مهارات الفرق الطبية في كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمخاطر، مع التركيز على تقليل تأثير هذه المخاطر من خلال الإجراءات الوقائية واستخدام أساليب إدارية مبتكرة وسريعة.

 

يُذكر أن أولى الدورات التدريبية تتضمن موضوعات متعلقة بتقييم المخاطر وإدارتها، والتعريف بأنواع الأزمات والكوارث، وأثرها على العمليات في المنشآت الصحية.

 

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