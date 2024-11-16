الكمثري تقوي العظام والعضلات وتنقص الوزن

فوائد الكمثرى، الكمثرى من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون وهى ذات مذاق مميز وعادة تقدم على حالاتها أو تستخدم فى تزيين الحلوى.

وفوائد الكمثرى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها فى موسمها.

أهمية تناول الكمثرى

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكمثرى هي فاكهة لذيذة وغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وقد أثبتت الدراسات أن تناولها بانتظام يعود بالكثير من الفوائد الصحية، وتعتبر الكمثرى مصدر جيد للألياف الغذائية، الفيتامينات، والمعادن، مما يجعلها جزء مهم في النظام الغذائي المتوازن.

فوائد الكمثرى

فوائد الكمثرى للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الكمثرى التى تدفعنا لتناولها:

الكمثرى تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، خصوصا الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، التي تلعب دور هام في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد الألياف في تعزيز حركة الأمعاء، مما يساهم في الوقاية من الإمساك ويعزز الهضم بشكل عام.

تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القولون، مثل التهاب الأمعاء والسرطان.

الكمثرى تعد مصدر غني بفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يعزز من جهاز المناعة ويحمي الجسم من تأثيرات الجذور الحرة.

فيتامين C فى الكمثرى يساعد في تحسين صحة الجلد ويعزز من إنتاج الكولاجين، مما يقلل من التجاعيد ويزيد من مرونة البشرة.

الكمثرى تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة القلب والأوعية الدموية، البوتاسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم، بينما الماغنيسيوم يلعب دور مهم في صحة العظام والعضلات.

الكمثرى تحتوي على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والأنثوسيانينات، التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ولها دور في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب، فهذه المركبات تعمل على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم.

الكمثرى منخفضة في السعرات الحرارية، مما يجعلها خيار مثالي للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، الألياف الموجودة في الكمثرى تعطي شعور بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.

وتابع، الكمثرى ليست فقط لذيذة ومنعشة، بل هي أيضًا فاكهة صحية تقدم العديد من الفوائد لجسم الإنسان، سواء تم تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطات والعصائر، فإن الكمثرى تعد إضافة مفيدة للنظام الغذائي اليومي.