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اقتصاد

تصل لـ 50%، شعبة الملابس تكشف أبرز تخفيضات الجمعة البيضاء وتقدم نصيحة للمواطنين

تخفيضات الجمعة البيضاء
تخفيضات الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أعلن عدد من محلات الملابس عن تقديم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء الذي يوافق يوم 29 نوفمبر الجاري، فما هي نسب تخفيضات الجمعة البيضاء على أسعار الملابس وأهم النصائح للمستهلكين لتجنب التزاحم خلال هذا اليوم؟

مشاركة قوية لمحلات الملابس في عروض الجمعة البيضاء

قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن محلات الملابس تشارك مشاركة قوية جدًا في عروض الجمعة البيضاء، وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام.

تخفيضات تصل لـ 50% على أسعار الملابس الجاهزة

وأوضحت سماح هيكل لـ «فيتو» أن نسبة تخفيضات الجمعة البيضاء على أسعار الملابس الجاهزة تتراوح ما بين 10 و50%، حيث تقدم المحال التجارية عروضا وتخفيضات كبيرة ومتفاوتة.

الجمعة البيضاء فرصة للمحلات والمواطنين مع قرب الأعياد

وأكدت حرص المحال التجارية على تقديم تخفيضات كبيرة خلال الجمعة البيضاء، موضحة أنها فرصة جيدة لزيادة مبيعات المحال التجارية، فضلًا عن كونها فرصة جيدة أيضًا للمواطنين لشراء احتياجاتهم خلال موسم الشتاء، إلى جانب قرب الجمعة البيضاء من فترات أعياد الميلاد ورأس السنة.

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سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، فيتو

الشراء «أونلاين» لتجنب التزاحم يوم الجمعة البيضاء

وقدمت سماح هيكل نصائح للمستهلكين لتجنب التزاحم في المحال التجارية خلال الجمعة البيضاء؛ منها الشراء «أونلاين» عن طريق المواقع الالكترونية للمحلات المشاركة.

نصائح لتجنب التزاحم يوم الجمعة البيضاء

وتابعت: كما يمكن للمستهلكين الذهاب إلى المحال التجارية قبل يوم الجمعة البيضاء لاختيار «الموديلات» المناسبة ثم يذهب للمحل يوم تقديم العروض لشرائها، وبذلك يوفر على نفسه عناء الانتظار وتنفيذ عملية الشراء بسهولة دون الحاجة للتزاحم يوم الجمعة البيضاء.

ضرورة حصول المواطنين على فاتورة شراء

وشددت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة على ضرورة حصول المواطنين على فاتورة شراء حتى يستطيعون استبدال واسترجاع القطع وضمان حقوقهم وفقًا لقانون حماية المستهلك.

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