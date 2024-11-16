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صحة ومرأة

فوائد الكركديه الساخن، يساعد على الاسترخاء ويحمي من أمراض عدة

الكركدية، فيتو
الكركدية، فيتو

فوائد الكركديه الساخن، الكركديه من الأعشاب الشهيرة التى لها شكل مميز ومذاق لا يقاوم حيث يقدم كمشروب دافئ أو مشروب مثلج منعش حسب الرغبة.

وفوائد الكركديه الساخن، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وكان يستخدم في الطب القديم وينصح الخبراء بتناوله لمرضى الضغط المرتفع.

 

أهمية تناول الكركديه الساخن 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركديه هو نبات مزهر يُستخدم في العديد من الثقافات في مختلف أنحاء العالم، سواء في صورته المجففة أو كمشروب ساخن أو بارد، ويتميز مشروب الكركديه بطعمه الحامضي الفريد ولونه الأحمر الزاهي، وله فوائد صحية عديدة جعلته يحظى بشعبية كبيرة.

فوائد الكركدية الساخن 
فوائد الكركديه الساخن 

فوائد الكركديه للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الكركدية الساخن:

  • دعم صحة القلب والأوعية الدموية
    الكركديه الساخن، ويعد من المشروبات المفيدة لصحة القلب، حيث أظهرت الدراسات أن له تأثير إيجابي في خفض ضغط الدم، ويحتوي الكركديه على مركبات تساعد في تحسين مرونة الأوعية الدموية، مما يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، وهو ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب.
  • يساعد شرب الكركديه بانتظام في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
  • الكركديه يعد مصدر غني بفيتامين C، وهو عنصر غذائي أساسي لدعم جهاز المناعة.
  • يساعد فيتامين C في تعزيز قدرة الجسم على محاربة الالتهابات وتقوية الدفاعات الطبيعية ضد الأمراض، مما يجعل الكركديه مشروب ممتاز خاصة خلال فترات التغيرات الموسمية أو خلال فصل الشتاء، حيث تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد.
  • الكركديه يحتوي على مركبات نباتية تعمل على تحسين عملية الهضم، ويمكن أن يساعد في تخفيف التهابات الجهاز الهضمي ويساعد في الوقاية من الإمساك.
  • شرب الكركديه الساخن يسهم في تحسين وظيفة الكبد والمعدة، مما يعزز قدرة الجسم على التخلص من السموم والفضلات.
  • تناول الكركديه يساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار وزيادة مستويات الكولسترول الجيد، هذا التأثير يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بارتفاع مستويات الكولسترول.
  • للكركدية خصائص تساعد في تقليل الوزن من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويعمل الكركدية على تقليل مستويات الدهون في الجسم، وهو ما يساعد في التحكم في الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الكركديه في تقليل الشهية، مما يعزز الشعور بالشبع.
  • الكركديه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تضر بالخلايا، ويساهم هذا في الحفاظ على صحة البشرة، ويعزز من جمالها ويؤخر علامات الشيخوخة، كما يُستخدم الكركديه لتحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته.
  • الكركديه الساخن له تأثير مهدئ يساعد على تقليل مستويات التوتر والقلق، ويساعد تناول كوب من الكركديه الساخن في نهاية اليوم على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، بفضل تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي.

 

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