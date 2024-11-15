7 فوائد للزعفران أهمها تنظيم الدورة الشهرية وتقوية المناعة ومعالجة الاكتئاب

فوائد الزعفران، الزعفران من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها لون صريح ونكهة مميزة، ويستخدم في الطهى وعمل الحلوى.

وفوائد الزعفران، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم، وحاليا يباع بأسعار عالية

أهمية تناول الزعفران

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الزعفران هو أحد أغلى التوابل في العالم، ويُستخرج من زهرة كروكس ساتيفوس، يمتاز الزعفران بلونه الذهبي المميز ورائحته الفواحة، كما أن له العديد من الفوائد الصحية التي جعلت منه عنصر مهم في الطب التقليدي والحديث على حد سواء.

فوائد الزعفران

فوائد الزعفران للصحة

واضافت منى، أن من فوائد الزعفران للصحة:-

الزعفران يحتوي على مركبات فعالة مثل "الكروسين" و"السافرانال"، التي أظهرت الدراسات قدرتها على تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب، فقد وجد أن تناول الزعفران يساعد في زيادة مستوى السيروتونين في الدماغ، وهو ما يعزز الشعور بالسعادة والراحة، وبذلك يمكن أن يكون الزعفران مفيد في علاج الاكتئاب الخفيف والمتوسط.

الزعفران غني بمضادات الأكسدة مثل الكروسين، الذي يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية، وأظهرت بعض الدراسات أن الزعفران قد يساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية، كما أن الزعفران يساعد في تحسين تدفق الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية.

يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، الغازات، وعسر الهضم، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، ما يساهم في تقليل التهيج في الأمعاء والمعدة.

الزعفران يحتوي على مركبات تعزز صحة العين، وأشهرها مادة "الكروسين" التي تعمل كمضاد للأكسدة وتساعد في حماية العين من الأمراض التنكسية مثل الضمور البقعي، تشير بعض الدراسات إلى أن الزعفران يمكن أن يساعد في تحسين الرؤية لدى الأشخاص المصابين بمشاكل في العين، مثل قصر النظر أو مرض السكري.

بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن، يعد الزعفران من المواد التي تعزز جهاز المناعة، ويحتوي الزعفران على فيتامين C الذي يعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى وتقوية الدفاعات الطبيعية ضد الفيروسات والبكتيريا.

يعد الزعفران علاج طبيعي ممتاز للبشرة، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تساعد في معالجة حب الشباب، كما أنه يساعد في تحسين لون البشرة وإشراقتها، يمكن استخدام الزعفران بشكل موضعي عن طريق خلطه مع بعض الزيوت الطبيعية لتدليك الجلد وتحقيق أفضل النتائج.

يساعد في تنظيم الدورة الشهرية عند النساء، وبعض الدراسات تشير إلى أن الزعفران يمكن أن يساعد في تقليل الآلام الناتجة عن التقلصات الشهرية، كما أنه يساهم في تنظيم مستويات الهرمونات وتحفيز تدفق الدم.