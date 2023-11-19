الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الكركدية البارد، يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب

الكركدية البارد،
الكركدية البارد، فيتو

فوائد الكركدية البارد، الكركدية البارد من المشروبات الشعبية الشهيرة والتى تقدم فى مصر طوال العام، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد الكركدية البارد، عديدة ولكنه اشتهر بفاعليته فى تهدئة الأعصاب وخفض ضغط الدم المرتفع، وكان يستخدم فى الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكركدية من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كعصير له مذاق خاص وفريد من نوعه ويعشقه المصريون كثيرا لمذاقه وفوائده، حيث كان يستخدم فى الطب القديم.

Advertisements

القيمة الغذائية الموجودة في الكركديه 

واضاف السيد، إن الكركدية له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد وفيتامين سي ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالى لا يعالج الضغط المرتفع فقط، بل يعالج أنيميا فقر الدم، ويساعد على الاسترخاء ويحسن المزاج، لذا يجب تناوله بإستمرار.

فوائد الكركدية، فيتو 

فوائد الكركديه البارد 

وتابع، أن من فوائد الكركدية البارد:-

  • يعمل كمهدئ للأعصاب ويساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة والهدوء.
  • مهم الكبار والصغار فى فصل الصيف لأنه يرطب الجسم.
  • يساعد فى إنقاص الوزن لقدرته على تفتيت الدهون ورفع معدلات حرقها بالجسم.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • ينشط الدورة الدموية بالجسم.
  • يقلل من أعراض سن اليأس لدى النساء وأبرزها الهبات الساخنة.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يمنع تكوين الخلايا السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يحمى من مخاطر الإصابة بالجلطات.
  • يعزز من صحة الكبد.
  • يحمى من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتهابات المفاصل وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • ينظم حركة الجهاز الهضمي وبالتالى يعالج عسر الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • مطهر معوى قوى حيث ينظف المعدة ويطرد السموم والبكتيريا منها.
txt

فوائد الجنزبيل بالليمون، يقوي الجهاز المناعي ويحمي القلب

txt

فوائد قشر الموز، لصحة الجهاز الهضمي والقلب

أضرار الكركديه 

وقال الدكتور أحمد السيد أن أفضل جرعة مسموح بها لتناول الكركدية هى كوب واحد فى اليوم وذلك لأن الإفراط في تناوله يسبب هبوط الضغط والسكر بشكل يهدد حياة المريض، كما يسبب الصداع والغثيان، وأمراض المعدة، وكذلك يزيد من إفراز الأحماض بالمعدة وبالتالى هو ممنوع على مرضى قرحة المعدة، حتى لا يزيد من إصابتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الكركدية الكركديه البارد أضرارا الكركدية فوائد الكركديه البارد القيمة الغذائية الموجودة في الكركدية الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد المشروم، لصحة القلب والعظام ولمرضى السكري

فوائد المستكة، لحماية الكبد والقلب والأسنان

فوائد الجنزبيل للرجال، يعزز القدرة الجنسية لديهم

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

قيادي بالحوثيين يكشف مفاجأة جديدة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بالبحر الأحمر

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

المتحدث العسكري بصنعاء يكشف موقع اقتياد السفينة المختطفة من البحر الأحمر

منتخب مصر يتقدم على سيراليون بهدف في الشوط الأول

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

"إن شاء الله ولد" أفضل عمل إخراجي في "السينمائي الدولي لفن التصوير" ببولندا

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أقلها 200 شهيد.. أبشع مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يحرم شرعًا ويجرم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر سواء في الزوجية أو بعد الفراق

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية