فوائد الكركدية البارد، يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب

فوائد الكركدية البارد، الكركدية البارد من المشروبات الشعبية الشهيرة والتى تقدم فى مصر طوال العام، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد الكركدية البارد، عديدة ولكنه اشتهر بفاعليته فى تهدئة الأعصاب وخفض ضغط الدم المرتفع، وكان يستخدم فى الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكركدية من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كعصير له مذاق خاص وفريد من نوعه ويعشقه المصريون كثيرا لمذاقه وفوائده، حيث كان يستخدم فى الطب القديم.

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القيمة الغذائية الموجودة في الكركديه

واضاف السيد، إن الكركدية له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد وفيتامين سي ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالى لا يعالج الضغط المرتفع فقط، بل يعالج أنيميا فقر الدم، ويساعد على الاسترخاء ويحسن المزاج، لذا يجب تناوله بإستمرار.

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فوائد الكركديه البارد

وتابع، أن من فوائد الكركدية البارد:-

يعمل كمهدئ للأعصاب ويساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة والهدوء.

مهم الكبار والصغار فى فصل الصيف لأنه يرطب الجسم.

يساعد فى إنقاص الوزن لقدرته على تفتيت الدهون ورفع معدلات حرقها بالجسم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

ينشط الدورة الدموية بالجسم.

يقلل من أعراض سن اليأس لدى النساء وأبرزها الهبات الساخنة.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يمنع تكوين الخلايا السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يحمى من مخاطر الإصابة بالجلطات.

يعزز من صحة الكبد.

يحمى من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتهابات المفاصل وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

ينظم حركة الجهاز الهضمي وبالتالى يعالج عسر الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

مطهر معوى قوى حيث ينظف المعدة ويطرد السموم والبكتيريا منها.

أضرار الكركديه

وقال الدكتور أحمد السيد أن أفضل جرعة مسموح بها لتناول الكركدية هى كوب واحد فى اليوم وذلك لأن الإفراط في تناوله يسبب هبوط الضغط والسكر بشكل يهدد حياة المريض، كما يسبب الصداع والغثيان، وأمراض المعدة، وكذلك يزيد من إفراز الأحماض بالمعدة وبالتالى هو ممنوع على مرضى قرحة المعدة، حتى لا يزيد من إصابتهم.