أخبار الرياضة اليوم: تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر.. تأهل مالي وزيمبابوي وزامبيا لكأس أمم أفريقيا 2025.. آخر تطورات إصابة محمود الونش

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة منتخب مصر أمام مضيفه منتخب الرأس الأخضر بالتعادل 1/1 في المباراة التي جرت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل طاهر محمد طاهر هدف منتخب مصر في الدقيقة 31، بينما تعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

تأهل منتخب مالي إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 التي تقام في المغرب، عقب فوزه على مضيفه موزمبيق (1-0)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطتين عن منتخب موزمبيق.

نجح منتخب زيمبابوي في التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، عقب تعادله مع نظيره كينيا (1-1)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة للتصفيات.

ورفع منتخب زيمبابوي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف منتخب الكاميرون الذي ضمن بلوغ النهائيات في وقت سابق من التصفيات.

منتخب مصر، قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن هدفه كان تحقيق الفوز أمام كاب فيردي وأنه سعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة والإيقاف ومعظمهم من العناصر الأساسية.

وتابع حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية والتعادل أمر جيد مع فريق قوي وعلى ملعبه مثل كاب فيردي".

أنهى منتخب كاب فيردي صمود شباك منتخب مصر والحارس محمد الشناوي، والتي لم تُهتز لمدة وصلت إلى 516 دقيقة على التوالي.

وسجل منتخب كاب فيردي هدف التعادل في مرمى مصر، بعد مرور 63 دقيقة من عمر مواجهة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي جرت اليوم الجمعة، وانتهت بالتعادل 1/1.

تصفيات أمم أفريقيا، خطف منتخب زامبيا فوزا ثمينا من نظيره كوت ديفوار بهدف دون رد في إطار منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

أحرز كينيدي موسوندا هدف زامبيا في الدقيقة 43.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن مرحلة الإعداد للمباريات القادمة بعد التوقف الدولي.

كشفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط في بيان رسمي، تطورات الحالة الصحية لـ محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام القزازين في دوري القسم الثاني.

وقالت المديرية في بيانها الرسمي: “فيما يخص حالة اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم فإنه يتم تقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط ”.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي إن محمود حمدي "الونش" انتهى من كافة الفقرات التأهيلية التي خضع لها خلال الفترة الماضية.

حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على نظيره أوغندا بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب مانديلا العالمي، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل هدفي منتخب جنوب أفريقيا، ثابيلو مورينا في الدقيقة 49، باتريك ماسوانجاني في الدقيقة 89.