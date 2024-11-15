الرأس الأخضر يُوقف انتصارات حسام حسن مع منتخب مصر بالتعادل 1/1 (صور)

انتهت مباراة منتخب مصر أمام مضيفه منتخب الرأس الأخضر بالتعادل 1/1 في المباراة التي جرت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل طاهر محمد طاهر هدف منتخب مصر في الدقيقة 31، بينما تعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

وبدأ منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: محمد حمدي، محمد ربيعة، حمدي فتحي، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

وجلس علي دكة البدلاء كل من: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عمر كمال عبد الواحد- مصطفى فتحي - محمود زلاكا - مصطفى محمد.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

موريتانيا 4 نقاط